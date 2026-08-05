Fenerbahçeli yıldız sedyeyle oyundan çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'deki müsabakaya ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, 27. dakikada hücuma çıkarken sakatlandı ve sedyeyle oyundan alındı.
Rakibiyle giriştiği ikili mücadelede sol üst arka adalesini tutarak yerde kalan Hollandalı savunmacı, oyundan alındığı esnada büyük üzüntü yaşadı.
Jayden Oosterwolde'nin yerine 30. dakikada Archie Brown oyuna dahil oldu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
ÖZEL Vedat Muriqi için büyük kehanet: "Gol krallığının favorisi"
Bizi Takip Edin
YORUMLAR