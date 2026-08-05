ÖZEL Vedat Muriqi için büyük kehanet: "Gol krallığının favorisi"

Kosova Milli Takımı Sportif Direktörü Muharrem Sahiti, Fenerbahçe’nin 6 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna kattığı ve sarı-lacivertli taraftarların hücumdaki en büyük gol umutlarından biri olan 32 yaşındaki santrfor Vedat Muriqi ile ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. 61 yaşındaki deneyimli futbol adamı, Kosovalı golcünün potansiyeline ve teknik özelliklerine de değinerek Fenerbahçe’nin hücum gücüne sağlayabileceği katkılarla ilgili önemli tespitler açıkladı.

2020 yılında ayrıldığı sarı-lacivertli ekibe sezon başında geri dönen Kosovalı yıldız futbolcu Vedat Muriqi, golcü kimliğini sergilemeye odaklandı. Sezon başı kamp döneminde sakatlanan ve takımla beraber çalışmalara yeni başlayan Muriqi, antrenmanlardaki hırsı ve çalışkanlığıyla göz doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli golcüyü bir an önce sahada görmek için sabırsızlıkla beklerken Vedat Muriqi’nin bir dönem milli takımda teknik direktörlüğünü yapan ve şimdilerde Kosova’nın sportif direktörü olan Muharrem Sahiti, Türkiye Gazetesi’ne dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sahiti, yıldız oyuncunun gol krallığı yarışındaki şansına ise ayrı bir parantez açtı.

MUHARREM SAHİTİ: “VEDAT, OYNADIĞI HER TAKIMDA YETENEĞİNİ KANITLADI”

Tecrübeli futbol adamı Muharrem Sahiti, milli takımda beraber çalıştıkları öğrencisi Vedat Muriqi’nin ilk olarak teknik özelliklerinden bahsederek, “Kosova Milli Takımı’nda Vedat Muriqi ile birlikte çalışma şansına sahip oldum ve bugün de onunla birlikte çalışmaya devam ediyorum. O, üst düzey bir futbolcunun sahip olması gereken tüm niteliklere sahip, olağanüstü bir oyuncu. Oynadığı her yerde yeteneğini kanıtladı. Futbol yetenekleri açısından Vedat, komple bir forvet oyuncusu. Fiziksel gücü, hava hakimiyeti, zeki hareketleri, mükemmel top tutma becerisi ve olağanüstü gol atma içgüdüsünü bir araya getiriyor. O, oyunun her aşamasında takıma katkı sağlayan, bu özelliğiyle her takım için paha biçilmez bir değer olan forvet oyuncusu.” diye konuştu.

Muharrem Sahiti

“FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİ OLABİLİR”

Kosovalı golcünün 6 yıl aradan sonra Fenerbahçe’ye dönme kararını tebrik ettiğini belirten Sahiti, bu süreçte yıldız isme maddi olarak daha cazip teklifler geldiğini ama oyuncusunun kabul etmediğini vurguladı. Kosovalı çalıştırıcı, “Şahsen Vedat’ı tebrik ettim, çünkü bu aşamada Fenerbahçe’ye geri dönmenin kariyeri açısından atılabilecek en iyi adım olduğuna inanıyorum. Türkiye dışında edindiği deneyim onu daha olgun, komple ve güçlü bir oyuncu haline getirdi. Beni en çok etkileyen şey ise -bazıları maddi açıdan daha kazançlı olanlar da dahil olmak üzere- birçok cazip teklif almasına rağmen Vedat'ın; kulüp, taraftarlar ve Türk futboluyla kurduğu duygusal bağ nedeniyle Fenerbahçe'yi tercih etmesi oldu. Elde ettiği tüm başarılar ve ulaştığı seviye göz önüne alındığında bu transferin kariyerinin en parlak dönemi olabileceğine içtenlikle inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi

“VEDAT VE GREENWOOD, BİRBİRLERİNİ ÇOK İYİ TAMAMLAYABİLİR”

Vedat Muriqi-Mason Greenwood ikilisinin Fenerbahçe’nin hücum hattına sağlayacağı katkıyı değerlendiren Muharrem Sahiti, şöyle devam etti: “Vedat'ın oyun tarzı, kanat oyuncularının en iyi performanslarını sergilemelerine olanak tanıyor. Topu tutma, oyun kurma, alan yaratma, topu saklama ve hava mücadelelerinde üstünlük sağlama yeteneği onu yaratıcı kanat oyuncularıyla birlikte oynamak için ideal bir forvet haline getiriyor. Mason Greenwood gibi bir oyuncu için Vedat gibi bir forvet oyuncusuyla oynamak ise hem üretim açısından hem de gol pozisyonlarında daha fazla fırsat oluşturacaktır. Bence birbirlerini çok iyi tamamlayabilirler ve Greenwood'un gelişi Vedat'ın performanslarını olumlu yönde etkileyebilir; aynı şekilde Vedat'ın varlığı da Greenwood'un tüm potansiyelini ortaya koymasına yardımcı olacaktır.”

“GOL KRALLIĞI İÇİN EN BÜYÜK FAVORİLERDEN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUM”

Bu sezon Süper Lig’de Victor Osimhen, Paul Onuachu, Eldor Shomurodov, ve Oh Hyeon-gyu gibi isimlere karşı gol krallığı yarışına girmesi beklenen Muriqi’nin bu yöndeki şansını değerlendiren tecrübeli isim, “Bunun için birçok faktör vardır. Bu durum sadece Vedat'ın bireysel performansına değil, aynı zamanda takımın genel performansına da bağlıdır. Fenerbahçe, sürekli olarak gol fırsatları üretirse Vedat, şüphesiz bunları gole çevirebilecek durumda olacaktır. O, aynı zamanda kendine pozisyon oluşturup bunları gole çevirebilen bir forvet oyuncusudur. Bu sezon gol krallığı için kesinlikle güçlü bir rekabet olacak ancak ben yine de Vedat'ı en büyük favorilerden biri olarak görüyorum. Genellikle kesin tahminlerde bulunmaktan kaçınırım ancak her şey yolunda giderse bu sezon en az 20-25 gol atabileceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Vedat Muriqi

“FUTBOLU BIRAKMA GÜNÜ GELDİĞİNDE VEDAT’IN YERİNİ KİM DOLDURABİLECEK?”

32 yaşındaki golcünün Fenerbahçe’ye geri dönmesinin takımdaki atmosferi daha da iyi seviyelere çıkaracağını belirten Sahiti, yıldız ismin takıma gelişinin sadece sportif açıdan değil; liderlik, organizasyon ve motivasyon açısından da büyük bir etki oluşturacağını söyledi. Sportif Direktör Muharrem Sahiti, son olarak şu dikkat çeken tespiti yaptı: “Muriqi, hem saha içinde hem de saha dışında olağanüstü bir lider. Kosova Milli Takımı’nın sportif direktörü olarak sık sık kendime şu soruyu soruyorum: "Vedat Muriqi'nin milli takımı bırakma günü geldiğinde ne yapacağız? Onun yerini kim doldurabilecek?" Doğrusu onun liderlik niteliklerine denk birini düşünmek çok zor. Takımın zorlandığı veya sonuçların istediğimiz gibi gitmediği sıkıntılı anlarda bile Vedat; bir kaptan olarak takımı nasıl ayağa kaldıracağını, takım arkadaşlarına nasıl ilham vereceğini ve bizi nasıl yeniden doğru yola sokacağını her zaman bilmiştir. İşte bu yüzden Fenerbahçe'deki etkisinin; sahadaki gollerinin ve performansının çok ötesine geçeceğine inanıyorum. Onun etkisi çok yönlü olacak. Hem Vedat'a hem de Fenerbahçe'ye bu sezonda yürekten başarılar diliyorum.”

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