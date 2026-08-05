"Paralı köpekler" demişti: Aziz Yıldırım şikayet etti, soruşturma talimatı verildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, baz sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik şikayetçi oldu. Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Değerlerimiz var, değerlerimizin üzerine gelmesinler. 12-13 yaşında çocuk ne yapmış, Fenerbahçe'yi bu kadar sevmesi suç mu? Onlar paralı köpekler! Köpekler!" demişti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada kendisi ve kulüp hakkında aleyhe yorumların sistematik paylaşıldığı ve kızı Yaz Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla bazı sosyal medya hesaplarından şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde; Fenerbahçe Kulübü'nün ve Aziz Yıldırım’ın başarısız olması yönünde aleyhe yorumların sistematik olarak bir kısım hesaplar üzerinden paylaşıldığı, ayrıca Yaz Yıldırım hakkında da fotoğrafını kullanarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal içerikli mesajların bulunduğu iddia edildi.

Aziz Yıldırım, 7 Haziran'da yeniden Fenerbahçe Başkanı oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, söz konusu başvurusu kapsamında soruşturma talimatı verildi.

"KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ?"

Aziz Yıldırım, 1 Ağustos'ta gerçekleşen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda savcılığa şikayetçi olacağını belirtip, "Bana hakaret etmeden söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz! Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlarım onları şikayet edecek savcılığa! Artık sosyal medyada terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. " ifadelerini kullanmıştı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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