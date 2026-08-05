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Yaşam

Alanya'da hastanelik olan İsviçreli turistlere 71 bin TL'lik fatura şoku! Güneş çarpmasının bedeli ağır oldu

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Alanya'da hastanelik olan İsviçreli turistlere 71 bin TL'lik fatura şoku! Güneş çarpmasının bedeli ağır oldu
Fotoğraf Başlığı İsviçreli turistleri çileden çıkaran fatura! Alanyada güneş çarpmasının bedeli ağır oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil sırasında halsizlik, baş dönmesi ve güneş çarpması şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvuran İsviçre vatandaşı iki genç kız, uygulanan muayene, kan tahlili ve serum için toplam bin 293 euro (yaklaşık 71 bin TL) fatura çıkarılınca konuyu Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e taşıdı. Hastaneden yapılan açıklamada ise, fiyatlandırmada Türk Tabipler Birliğinin (TTB) Hekimlik Uygulama Veri (HUV) tabanı fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi.

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İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar ile İsviçre vatandaşı arkadaşı Morena Marie Opprecht, Alanya'da tatil yaparken 29 Temmuz günü saat 23.50'de halsizlik, bulantı ve güneş çarpması şikayetleriyle Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'ne başvurdu.

İKİ HASTAYA 71 BİN TL'LİK FATURA

Her iki hastaya da acil servis muayenesi, serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen iki hasta adına ayrı ayrı 646,72 euro (yaklaşık 35 bin 500 TL) olmak üzere toplam bin 293 euro (yaklaşık 71 bin TL) tutarında fatura düzenlendi. İki hasta hastane yönetimine yazılı itirazda bulunurken, ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Ödedikleri paranın fahiş olduğunu iddia eden Kırkbunar ve Opprecht, konuyu Sağlık Bakanlığı ile CİMER'e taşıdı.

Alanyada hastanelik olan İsviçreli turistlere 71 bin TLlik fatura şoku! Güneş çarpmasının bedeli ağır oldu
Başlık ResmiAlanyada hastanelik olan İsviçreli turistlere 71 bin TLlik fatura şoku! Güneş çarpmasının bedeli ağır oldu

BİR SERUM İÇİN 24 BİN TL ALDILAR

Fatma Dilek Kırkbunar, "Biz arkadaşımla birlikte kaldığımız otelde rahatsızlandık. Sağlık durumumuz iyi değildi. Alanya'da tatil yapıyorduk. En yakın hastaneye gittik, acile giriş yaptık. Kayıt yapıldı. Bizden sigorta kartımız istendi. Kayıt sırasında kişi başı 210 euro (muayene ücreti) aldılar. Sonrasında kan alındı. Kan alma sırasında 'Burada kalsanız daha iyi olur. Size sadece serum takılacak' dediler. Kan alındıktan sonra tekrar kayıt yerine gittik. Orada tekrar 440 euro ödedik. Ben 210 euro (yaklaşık 11 bin 500 TL) ödemenin sebebini sorduğumda bunun kayıt parası olduğu söylendi. 440 euroyu (yaklaşık 24 bin TL) ise serum için aldılar. İsviçreli arkadaşım da bunun İsviçre'ye göre bile çok pahalı olduğunu söyledi. Arkadaşımla tatile gelmiştik, mağdur olduk ve gerekli yerlere başvurularımızı yaptık" dedi.

İsviçreli turistleri çileden çıkaran fatura! Alanyada güneş çarpmasının bedeli ağır oldu
Başlık Resmiİsviçreli turistleri çileden çıkaran fatura! Alanyada güneş çarpmasının bedeli ağır oldu

HASTANEDEN JET AÇIKLAMA

Konuyla alakalı hastaneden yapılan yazılı açıklamada ise, verilen sağlık hizmetlerinin fiyatlandırmasında Türk Tabipler Birliğinin (TTB) Hekimlik Uygulama Veri (HUV) tabanı (eski adı TTB Asgari Ücret Tarifesi) fiyat tarifesi girişi kullanıldığı bildirildi. Bu tarifede her hizmet için zorluk derecesine göre bir birim belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Hastaya uygulanan herhangi bir sağlık işleminin ücreti, bu işlemin HUV listesi tanımında görülen biriminin, işlemin uygulandığı ile ait o yıl için belirlenmiş TTB katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakama yüzde 10 KDV'nin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Bulunan bu değer taban rakam olup, altına inilemez ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda katsayı arttırılabilir (Yüksek teknoloji ekipman, acilde uzman hekim değerlendirmesi, tercümanlık, birebir danışmanlık hizmeti vb….). Ayrıca TTB HUV tarifesinde muayene saati ve muayene gününün tatil olmasına bağlı olarak birim değişikliği mevcut olup, hepsi için ayrı tanımlama vardır'' ifadelerine yer verildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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