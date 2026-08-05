Meloni hükümetinden Türkiye'ye peş peşe teşekkür! İtalyan basını perde arkasını yazdı

İtalya merkezli yayın organı Decode39, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleşen diplomasi trafiğini geniş bir analizle duyurdu. Meloni hükümetinin Lübnan, Gazze, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı krizlerinde Türkiye ile tam uyum içerisinde hareket etmek istediğine dikkat çekilen analizde, Roma yönetiminin Ankara'nın bölgesel nüfuzunu ve diplomatik ağırlığını açıkça kabul ettiğine dikkat çekildi.

İtalya merkezli jeopolitik analiz platformu Decode39, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani arasında gerçekleşen kritik telefon görüşmesini detaylı bir analizle okuyucularına sundu.

Yayın organı, Meloni hükümetinin Akdeniz ve Orta Doğu'daki stratejik dengelerde Türkiye ile eş güdümlü hareket etme kararlılığını mercek altına alırken, iki ülkenin bölgesel krizlerdeki tutumlarını tam anlamıyla koordine ettiğini belirtti.

Görüşmenin Roma için üç paralel önceliği bir araya getirdiğini kaydeden Decode39, analizi kapsamında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan yeni görüşme, bölgesel krizler konusunda İtalya ile Türkiye arasında artan koordinasyonu vurgulamaktadır. Görüşme, Roma’nın Lübnan ve daha geniş kapsamlı Orta Doğu’yu ilgilendiren müzakerelerde diplomatik bir rol üstlenmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Deniz güvenliği, enerji güvenliği ve uluslararası ticaretle yakından bağlantılı olmaya devam ediyor."

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İTALYA'DAN TÜRKİYE'NİN KÜRESEL DİPLOMASİSİNE TEŞEKKÜR VE ÖVGÜ

Analizde, Gazze başlığında sağlanan ilerlemelerde Ankara'nın oynadığı kilit role özel bir parantez açıldı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'nin, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin anlaşmadaki kritik rolü nedeniyle Türkiye'ye resmi olarak teşekkür ettiği aktarıldı. İtalyan yayını, Tajani'nin Türkiye'nin yapıcı diplomasisini takdir ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Tajani, anlaşmanın sağlanmasında oynadığı rol nedeniyle Ankara’ya teşekkür ederek bunu 'Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barışa doğru atılmış önemli bir adım' olarak nitelendirdi. Tajani, anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi için her iki tarafın da üstlendiği taahhütleri resmi olarak onaylaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Hamas’ı anlaşmaya uymaya teşvik etmede Türkiye’nin oynayabileceği potansiyel rolü vurguladı."

Lübnan-İsrail hattında Roma'da yürütülen müzakerelere ilişkin olarak ise Bakan Fidan'ın, Roma'daki temasların kademeli ve kalıcı bir barışa vesile olması temennisini dile getirdiği kayda geçirildi.

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DENİZ GÜVENLİĞİNDE İŞ BİRLİĞİ

Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’deki seyrüsefer özgürlüğü ile Husi tehditlerinin de masaya yatırıldığı görüşmede, stratejik su yollarının küresel ticaret ve enerji güvenliği için taşıdığı kritik önem teyit edildi. Decode39, İtalya ve Türkiye'nin sadece diplomatik alanda değil, savunma sanayii ve askeri iş birliği konularında da ortak hareket etme arzusu taşıdığına dikkat çekti:

"Bölgesel krizlerin ötesinde, bakanlar siyasi, ekonomik ve savunma konularında İtalya-Türkiye işbirliğini derinleştirme niyetlerini yeniden teyit ettiler. Bu görüşme, Roma ve Ankara’nın çeşitli bölgesel krizler karşısında ikili diyaloglarını sıkı bir şekilde uyumlu tutmaya çalıştıklarını gösteriyor."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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