Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının "www.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih işlemlerini tamamlamıştı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarına ilişkin beklenen açıklama geldi. LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 27 Temmuz Pazartesi günü tamamlanmıştı. LGS tercih sonuçları 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edildi. Puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihte bulunan öğrenciler, kazandıkları okullara ya kayıt yaptıracak ya da nakil başvurusunda bulunacak.

SAYISAL VERİLER PAYLAŞILDI

13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 1 milyon 29 bin 595 öğrenci, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu.



Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.



Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS tercih yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek.

LGS 2026 tercih sonuçları açıklandı! MEB.gov.tr LGS yerleştirme sonucu sorgulama

LGS'DE YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILDI?

Merkezi sınavla (LGS) öğrenci alan okulların kontenjanlarına, adaylar puan üstünlüğü esas alınarak tercihleri doğrultusunda yerleştirildi. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda ise sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanları (YBP), 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin devam etmesi halinde öğrencilerin doğum tarihi dikkate alınarak yaşı daha küçük olan adaylara öncelik verildi.

NAKİL SÜRECİ

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri, iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.



Her iki yerleştirmeye esas nakil döneminde de merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.



Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.



İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.



17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.



Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası