Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası takvimini duyurdu. Yeni sezonda eleme usulüyle oynanacak organizasyonda ilk maçların tarihi, eleme turları, son 16, çeyrek final, yarı final ve final takvimi netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni formatla düzenlenecek organizasyonun maç takvimini açıkladı. Futbolseverlerin merakla beklediği kupada ilk eleme turundan finale kadar tüm tarihler belli olurken, yarı final dışında tüm eşleşmeler tek maç eleme usulüyle oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı takvime göre 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. İlk eleme turu karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak. Yeni sezonda uygulanacak format kapsamında yarı final maçları hariç tüm turlar tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Maç tarihleri belli oldu

2026-2027 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TAKVİMİ

1. eleme turu: 15, 16, 17 Eylül

2. eleme turu: 6, 7, 8 Ekim

3. eleme turu: 27, 28, 29 Ekim

4. eleme turu: 1, 2, 3 Aralık

5. eleme turu: 15, 16, 17 Aralık / 22, 23, 24 Aralık

Son 16 turu: 12, 13, 14 Ocak 2027

Çeyrek final: 2, 3, 4 Şubat 2027

Yarı final 1. maçları: 2, 3 veya 4 Mart 2027

Yarı final 2. maçları: 20, 21 veya 22 Nisan 2027

Final: 29 Mayıs 2027

TFF ayrıca Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların fikstür yoğunluğu nedeniyle 5. eleme turu karşılaşmalarının 15-17 Aralık veya 22-24 Aralık tarihlerinde oynanabileceğini duyurdu. Avrupa'da yer alan kulüplerin programına göre kesin maç günleri daha sonra netleşecek.

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