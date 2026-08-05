ÖZEL | Sturm Graz’ın genç yıldızı Hödl, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Kadıköy atmosferi inanılmaz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak Sturm Graz'da 19 yaşındaki futbolcu Jacob Peter Hödl, Kadıköy’deki ilk randevu öncesi Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Temsilcimizin kadro kalitesine ve stadyumdaki atmosfere değinen Avusturyalı orta saha, takım olarak hedefleriyle ilgili düşüncelerini anlattı.

Sturm Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch’in bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da takımının hücum hattındaki en güvendiği isimlerden olan Jacob Peter Hödl, şimdiye kadar 3 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Sturm Graz maçında da sahada olması beklenen genç yetenek, mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı. Karşılaşmaya hazırlık süreçlerinden bahseden ve takım olarak maça odaklandıklarını vurgulayan Hödl, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“FENERBAHÇE MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”

Orta sahanın solunda oynanan genç futbolcu Jakob Peter Hödl, “Sezona çok iyi başladık ve etkili bir giriş yaptık. İyi bir oyun ortaya koyduk. Geçen hafta ligdeki WSG Tirol maçını da başarılı bir şekilde atlattık. Sezon başı kamp sürecimiz oldukça faydalı geçti ve orada da çok iyi hazırlık maçları oynadık. Benim adıma da olumlu geçti. Hazırlık sürecini ve sezon başını bu şekilde tamamladığımız için gerçekten çok keyif aldık ve mutlu olduk. Şimdi de Fenerbahçe maçına hazırlandık ve sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Jacob Peter Hödl

“GREENWOOD GİBİ FARK OLUŞTURACAK OYUNCULARI VAR”

Fenerbahçe’nin kadrosundaki tehlikeli isimlere dikkat çeken Hödl, özellikle Mason Greenwood ve Anderson Talisca’ya vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Fenerbahçe, inanılmaz kadrosu olan bir takım. Gerçekten de çok iyi ve kaliteli oyunculara sahipler. Mesela özellikle Mason Greenwood gibi takımın içinde fark oluşturabilecek ve oyunu çevirebilecek oyuncuları var. Anderson Talisca, ön bölgede oldukça tehlikeli bir isim. Ayrıca taraftarları da baskı anlamında maçı etkilemek için onların önemli bir parçası olacak. Ama her şeye rağmen Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok iyi bir maç olacak. Bizde de çok iyi ve kaliteli isimlerin olduğunu söylemek istiyorum. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu onlara göstermek istiyoruz. Karşılıklı iyi bir mücadele olacak. Biz de güçlü bir takımız ve onlara problem yaratıp, direnmek istiyoruz. Takım olarak çok iyi bir performans gösterirsek eğer oradan iyi bir sonuçla ayrılabiliriz.”

“STADYUMDAKİ ATMOSFER İTİCİ GÜÇ OLACAK”

Fenerbahçe’nin stadyum atmosferine değinen genç yıldız, üzerinde baskı hissetmediğini ve böyle atmosferlerin kendisi için daha da itici bir güç olduğunu belirtti.

Avusturyalı futbolcu, şöyle devam etti:

“Fenerbahçe’nin stadyumundaki atmosfer inanılmaz seviyede. Şahsen böyle güzel stadyumlarda ve bu tarz inanılmaz atmosferlerde oynamak çok önemli ve güzel bir duygu. Benim için de farklı ve iyi bir tecrübe oluyor. Böylesine güzel bir stadyumda zevkli bir maç olacak. Sahada performansımı en iyi şekilde sergileyerek, takım olarak neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Çok iyi bir takım olduğumuzu ve kalitemizi bu inanılmaz stadyumda biz de herkese göstermek istiyoruz. Üzerimde aslında çok fazla bir baskı hissetmiyorum. Aksine stadyumdaki atmosfer benim için daha da itici bir güç olacak. Taraftarların takımlarını desteklemek için orada olması benim için aslında güzel bir duygu. Çünkü taraftarlar ve bu tarz maçlar beni pozitif anlamda daha fazla motive ediyor.”

“INGOLITSCH YÖNETİMİNDE TAKIM OYUNUNU SAHAYA YANSITIYORUZ”

Teknik direktör Fabio Ingolitsch’in başarılı bir takım yönetimi olduğuna vurgu yapan ve bu doğrultuda Fenerbahçe maçına hazırlandıklarını belirten başarılı isim, “Teknik direktörümüz, gerçekten çok iyi bir insan. Onun yönetiminde oynamak benim için çok güzel ve zevkli bir duygu. Takım oyununu sahaya yansıtmayı başarıyoruz. Bu performansımızı sürdürmek istiyoruz. Çok iyi ve göze hitap eden bir futbol oynuyoruz; hocamızın da bizden istediği oyun bu zaten. Güçlü ve agresif bir oyun tarzı ortaya koyuyoruz. Bizim için başarının ve iyi bir oyunun anahtarı buradan geçiyor. Topla oynama ve oyun anlamında tabii ki daha da gelişeceğimiz noktalarımız var. Gittikçe daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Bu da bizim en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bizim en güçlü yanlarımız takım halinde oynamak ve takım olarak savaşmaktır. Özellikle ikili mücadeleleri hep beraber kazanıyoruz ve kompakt bir oyun ortaya koyuyoruz. Böyle oynamak bizi maçın içinde daha da güçlü hale getiriyor. Bu oyunumuzu Fenerbahçe’ye de göstermek istiyoruz. Mücadelelerin hepsini kazandığımız, agresif bir oyun sergilemek istiyoruz. Ayrıca oyunun tadını çıkararak zevk almaya çalışmak istiyoruz. Tamamen bu maça odaklandık. İyi bir maç olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"HANGİ MAÇ OLURSA OLSUN AYNI MOTİVASYONLA HAZIRLANIYORUM"

Kariyerini daha da geliştirme adına bireysel hedeflerine değinen Jakob Peter Hödl, kendini geliştirmeye yönelik çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Takımıma yardımcı olmak ve faydalı işler yapmak bu sezonki ana hedefim. Kendi kalitemi ve performansımı en iyi şekilde sürekli olarak sahaya yansıtmak istiyorum. Agresif oynamak, ikili mücadeleleri kazanmak, pres yapmak, adam eksiltmek ve oyundan zevk almak temel amacım. Takım için her zaman çözüm üretmeyi ve katkı sağlamayı seviyorum. Bu sezon daha çok gol atıp daha fazla asist yapmak istiyorum. Ayrıca oyun tarzımı daha da geliştirmeyi hedefliyorum. Bu sayede kendimi geliştirerek iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Oyun kalitemi bir üst seviyeye taşımak için elimden geleni yapıyorum. Yeni sezonda da bunları gerçekleştirmeyi hedefliyorum."

Bitiricilik özeliklerini geliştirmek için antrenanlarda ekstra çalıştığını belirten oyuncu, "Hangi maç olursa olsun her zaman aynı yüksek konsantrasyonla hazırlanıyorum. Planlarımı aksatmıyorum. Maçlardan önce veya sonra her zaman pozitif olmaya çalışıyorum. Maç saati yaklaştığında neler yapabileceğime dair kafamda o anı yaşamaya çalışıyorum. Kendi kalitemi sahaya yansıtmaya odaklanıyorum. Mental olarak güçlü olmak bana göre futboldaki en önemli şeydir. Ve bu pozitif zihniyetle de maça başlamak ve kendimi göstermek inanılmaz derecede önemli. Maça hazırlık sürecimi her zaman böyle yapıyorum. Antrenmanlarda ve saha dışında da sürekli olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Antrenmanlarda özellikle bitiricilik özelliğimi geliştirmek için çok çalışırım. Bunlar basit gibi gözükebilir ancak bu özelliklerimi geliştirirsem eğer daha ileri bir seviyeye gidebilirim" değerlendirmesini yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MUHAMMET DUMAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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