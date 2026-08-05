Fatih’te bulunan Haydarhane Camii Haziresi’ndeki tarihi mezar taşlarına zarar verdiği belirlenen 21 yaşındaki şüpheli İ.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatih’te bulunan tarihi Haydarhane Camii Haziresi’ndeki mezar taşlarına zarar verdiği belirlenen 21 yaşındaki şüpheli yakayı ele verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz’da Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan Haydarhane Camii Haziresi’ndeki tarihi mezar taşlarının kırılması üzerine harekete geçti.

Fatih’te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli yakayı ele verdi!

Yapılan incelemelerde, şüphelinin hazire içerisinde bulunan taşları fırlatarak bazı tarihi mezar taşlarını kırıp zarar verdiği tespit edildi.

Şüpheli İ.D.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yürütülen kamera ve tanık çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.D. (21), 4 Ağustos’ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında "İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme" ile "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Fatih’te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli yakayı ele verdi!

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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