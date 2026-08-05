Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Fatih’te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli yakayı ele verdi!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Fatih’te bulunan Haydarhane Camii Haziresi’ndeki tarihi mezar taşlarına zarar verdiği belirlenen 21 yaşındaki şüpheli İ.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Fatih’te bulunan tarihi Haydarhane Camii Haziresi’ndeki mezar taşlarına zarar verdiği belirlenen 21 yaşındaki şüpheli yakayı ele verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz’da Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan Haydarhane Camii Haziresi’ndeki tarihi mezar taşlarının kırılması üzerine harekete geçti.

Fatih’te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli yakayı ele verdi!
Başlık ResmiFatih’te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli yakayı ele verdi!

Yapılan incelemelerde, şüphelinin hazire içerisinde bulunan taşları fırlatarak bazı tarihi mezar taşlarını kırıp zarar verdiği tespit edildi.

Şüpheli İ.D.
Başlık ResmiŞüpheli İ.D.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yürütülen kamera ve tanık çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.D. (21), 4 Ağustos’ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında "İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme" ile "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Fatih’te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli yakayı ele verdi!
Başlık ResmiFatih’te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli yakayı ele verdi!
Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: 86 milyon kazanacak
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: 86 milyon kazanacak
Kaydet
Tetkik sonuçlarını beklemeden çıktı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı
Tetkik sonuçlarını beklemeden çıktı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı
Kaydet
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Motorine indirim geldi
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Motorine indirim geldi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.