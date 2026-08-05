TOKİ'den müjde! Yüzde 10 peşinatla ev ve işyeri sahibi olma fırsatı

TOKİ, 51 ilde 540 konut ve iş yerini açık artırmayla satışa çıkarıyor. Fiyatların 700 bin liradan başladığı satışlarda 120 aya varan vade ve yüzde 10 peşinat imkânı sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 19-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında dev açık artırmaya başlıyor. TOKİ, ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için düzenlenecek açık artırmada, 120 ay vadeli ve yüzde 10 peşinatlı avantajlarla satış gerçekleştirecek. 51 ilde 540 gayrimenkulü kapsayacak açık artırmada fiyatlar 700 bin lira seviyesinden başlayacak.

41 ilde 235 konut ile 30 ilde 305 iş yerini kapsayan bu fırsat, avantajlı koşullarla ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için dikkat çekiyor.

41 İLDE 235 KONUT

Alıcılar; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van illerinde satışa sunulacak 235 konuta, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.

30 İLDE 305 İŞ YERİ SATILACAK

Ayrıca; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 305 iş yeri ise yüzde 10 peşin 96 ay, yüzde 10 peşin 120 ay ve yüzde 30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.





AÇIK ARTIRMA 19 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Açık artırma, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da (1-235 lotlar arası) ve 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.30'da (236-540 lotlar arası) olmak üzere toplam 2 milyar 987 milyon 601 bin lira muhammen bedelle gerçekleştirilecek.

TOKİden müjde! Yüzde 10 peşinatla ev ve işyeri sahibi olma fırsatı

Açık artırma, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri (Anadolu Bulvarı, Yenimahalle/Ankara) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda (Halkalı/İstanbul) düzenlenecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. İnternet üzerinden katılım için kayıtlar, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.30'da sona erecek.

TOKİden müjde! Yüzde 10 peşinatla ev ve işyeri sahibi olma fırsatı

Avantajlı ev ve iş yeri fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgiye "www.toki.gov.tr" ve muzayede.emlakyonetim.com.tr internet adresleri ile 444 84 34 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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