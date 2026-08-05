Bolu’da korkunç kaza! Eli bileğinden koptu! Görenler fenalık geçirdi
Bolu’da bir kurabiye imalathanesinde çalışan 19 yaşındaki işçinin elini hamur makinesine kaptırması sonucu eli bilek kısmından koptu. O anları gören bazı işçiler ise fenalık geçirdi.
Bolu’da Karaçayır Mahallesi’nde bir kurabiye imalathanesinde korkunç bir kaza meydana geldi. 19 yaşındaki işçi Oğuz Ç. çalıştığı sırada sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı. Oğuz Ç.'nin sağ eli bilek kısmından koptu.
ELİ BİLEĞİNDEN KOPTU
İhbar üzerine imalathaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Oğuz Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparken, işçinin kopan eli ise organ nakil çantasına konuldu.
GÖRENLER FENALIK GEÇİRDİ
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Oğuz Ç., kopan eliyle birlikte hastaneye sevk edildi. Korkunç olayı gören diğer işçiler fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri, fenalaşan işçilere olay yerinde müdahale etti.