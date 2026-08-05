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Bolu’da korkunç kaza! Eli bileğinden koptu! Görenler fenalık geçirdi

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Bolu’da bir kurabiye imalathanesinde çalışan 19 yaşındaki işçinin elini hamur makinesine kaptırması sonucu eli bilek kısmından koptu. O anları gören bazı işçiler ise fenalık geçirdi.

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Bolu’da Karaçayır Mahallesi’nde bir kurabiye imalathanesinde korkunç bir kaza meydana geldi. 19 yaşındaki işçi Oğuz Ç. çalıştığı sırada sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı. Oğuz Ç.'nin sağ eli bilek kısmından koptu.

Bolu’da korkunç kaza! Eli bileğinden koptu! Görenler fenalık geçirdi
Başlık ResmiBolu’da korkunç kaza! Eli bileğinden koptu! Görenler fenalık geçirdi

ELİ BİLEĞİNDEN KOPTU

İhbar üzerine imalathaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Oğuz Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparken, işçinin kopan eli ise organ nakil çantasına konuldu.

Bolu’da korkunç kaza! Eli bileğinden koptu! Görenler fenalık geçirdi
Başlık ResmiBolu’da korkunç kaza! Eli bileğinden koptu! Görenler fenalık geçirdi

GÖRENLER FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Oğuz Ç., kopan eliyle birlikte hastaneye sevk edildi. Korkunç olayı gören diğer işçiler fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri, fenalaşan işçilere olay yerinde müdahale etti.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bolu
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