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Dünya

Haftalarca sürecek felaket kapıda: Ülkede 'stok yapın' çağrısı yapıldı

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Haftalarca sürecek felaket kapıda: Ülkede 'stok yapın' çağrısı yapıldı
Fotoğraf Başlığı Haftalarca sürecek felaket kapıda: Ülkede stok yapın çağrısı yapıldı

İngiltere'de Meteoroloji Ofisi tarafından yayımlanan fırtına uyarılarının ardından hanelere acil durum stoku yapılması yönünde çağrılar peş peşe geldi. Ülke genelinde yaşanabilecek elektrik kesintileri, altyapı çöküşleri ve su baskınlarına karşı İngiliz vatandaşlarına temel gıda, temiz su, yedek pil ve aydınlatma ekipmanı tedarik etmeleri tavsiye ediliyor.

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İngiltere ve İskoçya genelinde etkisini artıran şiddetli fırtına beklentisi nedeniyle Meteoroloji Ofisi sarı kodlu hava uyarısı yayımladı. Yetkililer, ani su baskınları, dolu yağışı ve şiddetli rüzgarların ulaşım ağları ile enerji nakil hatlarında ciddi aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gelişmeler üzerine enerji ve altyapı danışmanlık kuruluşu Utility Bidder yetkilileri, fırtına kaynaklı bölgesel ya da geniş çaplı elektrik kesintilerine karşı vatandaşların tedbir alması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, buzdolabı ve dondurucudaki gıdalara bağımlılığı azaltmak adına evlerde bozulmayacak konserve gıda ve temiz su stoku bulundurulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Haftalarca sürecek felaket kapıda: Ülkede stok yapın çağrısı yapıldı
Başlık ResmiHaftalarca sürecek felaket kapıda: Ülkede stok yapın çağrısı yapıldı

AĞUSTOS SONUNA KADAR SÜREBİLİR: ACİL DURUM KİTİ UYARISI

Meteoroloji uzmanlarının 19 Ağustos - 2 Eylül tarihlerini kapsayan uzun vadeli tahminlerinde, Atlantik üzerinden gelecek cephe sistemleri ile ani sıcak dalgalarının şiddetli gök gürültülü fırtına kümelerini tetikleyebileceği kaydedildi.

Met Office, yangın riski taşıyan mumlar yerine pilli el fenerleri, taşınabilir şarj cihazları ve güç ünitelerinin hazır tutulmasını önerdi.

Muhtemel kesintilerde dondurucuların kapısı açılmadığı takdirde gıdaları 24 saate kadar koruyabileceğini belirten uzmanlar, paniğe kapılmadan bilinçli bir acil durum hazırlığı yapılması gerektiğini hatırlattı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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