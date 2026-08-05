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Fenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı

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Fenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı
Fotoğraf Başlığı Fenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off hedefine bir adım daha yaklaşmak için bu akşam sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı İstanbul'da ağırlayacak. Karşılaşma öncesi ''Fenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda?'' merak edilirken gözler aynı zamanda Fenerbahçe-Sturm Graz maç kadrosunda.

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Fenerbahçe-Sturm Graz maçı temsilcimizin Avrupa kupaları tarihindeki 303. resmi karşılaşması olacak. Sarı-lacivertli ekip bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip ağlara 411 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 424 gol gördü. Fenerbahçe'nin Sturm Graz engelini aşması halinde play-off turundaki rakibi de belli olacak. Sarı-lacivertli ekip, turu geçmesi durumunda Sparta Prag ile Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı
Başlık ResmiFenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması bu akşam tv100 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı
Başlık ResmiFenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe 5 Ağustos Çarşamba günü Sturm Graz'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı
Başlık ResmiFenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Fenerbahçe muhtemel 11 maç kadrosu:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı
Başlık ResmiFenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Robert Jones görev alacak.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı
Başlık ResmiFenerbahçe-Sturm Graz maçı şifresiz canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı

FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması 11 Ağustos Salı günü Avusturya'daki Graz Liebenau Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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