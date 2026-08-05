Fenerbahçe-Sturm Graz ilk 11 maç kadrosu! Fenerbahçe'nin Avrupa maçı hakemi Chris Kavanagh oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı sahasında konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde alacağı galibiyetle rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakalamayı hedeflerken, futbolseverler de maçın saati, hakemi, ilk 11'i ve UEFA kadrosunu araştırıyor. İşte Fenerbahçe-Sturm Graz maç kadrosu ilk 11'ler...

5 Ağustos Çarşamba bu akşam oynanacak mücadele, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu için son derece mühim. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasındaki 303. sınavına çıkarken hem istatistiklerini geliştirmek hem de Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Gözler ise şimdi Fenerbahçe-Sturm Graz maç kadrosu ilk 11'ler...

Fenerbahçe-Sturm Graz maç kadrosu muhtemel 11: Fenerbahçenin Avrupa maçı hakemi Chris Kavanagh oldu

FENERBAHÇE-STURM GRAZ İLK 11 MAÇ KADROSU

Fenerbahçe ilk 11: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca

Sturm Graz: Khudyakov, Mitchell, Stankovic, Vallci, Wlodarczyk, Soglo, Seidl, Jatta, Heil, Weinhandl, Hödl.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde önemli bir revizyon yapıldı. Sarı-lacivertli ekip, Bartuğ Elmaz'ı kadrodan çıkarırken, tecrübeli Fransız orta saha N'Golo Kante'yi listeye dahil etti.

Fenerbahçe-Sturm Graz maç kadrosu muhtemel 11: Fenerbahçenin Avrupa maçı hakemi Chris Kavanagh oldu

Fenerbahçe'nin UEFA A Listesi: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

Fenerbahçe'nin UEFA B Listesi: Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai.



Fenerbahçe-Sturm Graz maç kadrosu muhtemel 11: Fenerbahçenin Avrupa maçı hakemi Chris Kavanagh oldu

FENERBAHÇE STRUM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile Sturm Graz, 5 Ağustos Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Sturm Graz maç kadrosu muhtemel 11: Fenerbahçenin Avrupa maçı hakemi Chris Kavanagh oldu

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdük İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh'da olacak.

İngiliz hakemin yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies üstlenirken, maçın dördüncü hakemi olarak Robert Jones görev yapacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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