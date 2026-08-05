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Sağlık

Böbrekleri iflas etmişti… 17 yıl bekledi, bir gece gelen telefon hayatını değiştirdi

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17 yıl boyunca haftada 3 gün diyalize giren ve 8 kez doku uyumsuzluğu nedeniyle nakil olamayan 64 yaşındaki Mustafa Öztürk, 9'uncu kez bulunan kadavra böbrekle sağlığına kavuştu. Yıllardır telefonunu gelecek müjdeli haber için açık tutan Öztürk, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "9'uncuda şans yüzüme güldü" dedi.

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Bayburt'ta böbrek yetmezliği sebebiyle haftada 3 gün diyalize giren 2 çocuk babası 64 yaşındaki Öztürk, 17 yıl önce organ nakli için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu.

Bu süre içinde 8 kez kadavradan böbrek bulunmasına rağmen doku uyumlu olmadığı için nakli yapılamayan Öztürk, 17 yıl boyunca umudunu kaybetmeyip müjdeli haberi almak için telefonunu hep açık tuttu.

Merkezden kısa süre önce gelen haberle sevinen Öztürk, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan böbreğin kendisine uygun olabileceği haberini aldı.

Böbrekleri iflas etmişti… 17 yıl bekledi, bir gece gelen telefon hayatını değiştirdi
Başlık ResmiBöbrekleri iflas etmişti… 17 yıl bekledi, bir gece gelen telefon hayatını değiştirdi

HEM SAĞLIĞINA KAVUŞTU HEM DE DİYALİZDEN KURTULDU

Yapılan tetkikler sonucu böbreğin nakle uygun olduğunun belirlenmesi üzerine Öztürk, merkezin müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alındı.

Öztürk, ekiplerin gerçekleştirdiği başarı nakille hem sağlığına kavuşmanın hem de diyalizden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Böbrekleri iflas etmişti… 17 yıl bekledi, bir gece gelen telefon hayatını değiştirdi
Başlık ResmiBöbrekleri iflas etmişti… 17 yıl bekledi, bir gece gelen telefon hayatını değiştirdi

17 YIL ÖNCE İKİ BÖBREĞİNİN İFLAS ETTİĞİNİ ÖĞRENDİ

Mustafa Öztürk, 17 yıl önce Trabzon'da yaptırdığı sağlık kontrolünde iki böbreğinin iflas ettiğini söyledi.

Daha sonra memleketi Bayburt'ta diyaliz tedavisine başladığını anlatan Öztürk, "17 yıl diyalize girdim. Organ nakli için başvurmuştum. 7-8 kez kadavra çıktı, nakil için geldim ancak uygun olmadı, ama bu gelişimde uygun oldu, nakil oldum" dedi.

Öztürk, hastalıktan önce çok aktif ve sosyal hayatı olduğunu belirterek, haftada 3 gün diyalize girdiği için sosyal yaşantısının neredeyse bittiğini ve çok sıkıntılar çektiğini aktardı.

Böbrekleri iflas etmişti… 17 yıl bekledi, bir gece gelen telefon hayatını değiştirdi
Başlık ResmiBöbrekleri iflas etmişti… 17 yıl bekledi, bir gece gelen telefon hayatını değiştirdi

"TELEFONUM 7/24 AÇIKTI, MÜJDELİ HABERİ BEKLEDİM"

Diyaliz tedavisi için yıllarca ev ile hastane arasında mekik dokuduğunu ifade eden Öztürk, "Evdeyken gece telefonum çaldı, zaten bu durumdan dolayı telefonum 7/24 açıktı, müjdeli haberi bekledim. Organ Nakli Merkezine çağırdılar, gece geldik sabaha kadar tahlil yaptılar. Sonucunda bana uygun olduğunu öğrendim, çok mutlu oldum. 17 yıldır organ bekliyorsun, mutlu olmaz mı insan. Bağış yapandan Allah razı olsun" diye konuştu.

Böbrekleri iflas etmişti… 17 yıl bekledi, bir gece gelen telefon hayatını değiştirdi
Başlık ResmiBöbrekleri iflas etmişti… 17 yıl bekledi, bir gece gelen telefon hayatını değiştirdi

"9'UNCUDA ŞANS YÜZÜME GÜLDÜ"

Öztürk, bu süreçte böbreğini bağışlayan eşinin de nakle uygun olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu 9'uncu kadavra, süreç çok zor. Allah bekleyenlere sabır versin, ümitle hastaneye geliyorsun nakil olmayınca hayal kırıklığı oluyor. 9'uncuda şans yüzüme güldü, Allah nasip etti. Organ bağışı çok önemli, toprakta çürümektense bir hastaya hayat veriyorsunuz. Merkez Müdürü Necip hocam ve ekipten Allah razı olsun. Hastane hizmetlerinden çok memnunuz. Burada bize çok iyi baktılar."

Merkezde Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Muhammed İkbal Kocaman da, hastanın organ nakli için 9 kez merkeze geldiğini belirterek, "Hastamızın tüm organizasyonlarında vardım. Son kadavra Giresun'dan çıktı, Necip hocamızın başkanlığındaki ekip çalışmasıyla organ Giresun'dan getirildi ve Öztürk'e başarıyla nakledildi. Hastamızın genel durumu iyi, taburcu edeceğiz. Organ nakli bekleyen çok insan var, hastaların sağlığına kavuşması için organ bağışı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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