10 yıldır aynı restoranda çalışan garson, çay bardağını masaya sert bıraktığı ve işyeri içinde tartışma yaşadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. İş Mahkemesi işvereni haklı bulurken, Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozarak işçinin işe iadesine hükmetti.

Uzun yıllar görev yaptığı restorandan çıkarılan garson, feshin haksız olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. İlk derece mahkemesi davayı reddetse de dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), işverenin fesih kararının hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Mahkeme dosyasında, işveren tarafından garson hakkında yaklaşık 10 yıllık çalışma süresince yalnızca iki olayın gerekçe gösterildiği belirtildi. Bunlardan birinin, çöpleri toplarken yaşanan eski bir olay olduğu ve gerekli süreler geçtiği için feshe dayanak yapılamayacağı ifade edildi.

Bardağı masaya sert koydu, 10 yıllık işinden oldu! Mahkemeden emsal karar

BARDAĞI MASAYA SERT BIRAKTIĞI İÇİN KOVULDU

Diğer olayda ise garsonun çay servisi sırasında bardağı masaya sert bıraktığı, boş bardağı sürükleyerek aldığı ve içecekleri müşterilerin ulaşmasını zorlaştıracak yerlere koyduğu iddia edildi. Ayrıca işyerinde sözlü tartışma yaşandığı öne sürüldü. Ancak mahkeme, garsonun hakaret ettiğine ya da fiziksel müdahalede bulunduğuna dair herhangi bir somut delil bulunmadığını vurguladı.

"SÖZLÜ TARTIŞMA TEK BAŞINA GEREKÇE OLAMAZ"

BAM, işçi ile işveren arasında yaşanan her sözlü tartışmanın tek başına işten çıkarma nedeni sayılamayacağını belirtti. İşverenin yazılı uyarı veya disiplin cezası gibi daha hafif yaptırımlara başvurmadan doğrudan fesih yoluna gitmesinin, "feshin son çare olması" ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Bardağı masaya sert koydu, 10 yıllık işinden oldu! Mahkemeden emsal karar

Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak iş sözleşmesinin geçersiz nedenle feshedildiğine hükmetti. Böylece yaklaşık 10 yıldır aynı işyerinde çalışan garsonun işe iadesine karar verildi. Mahkeme, yalnızca soyut tanık beyanlarına dayanılarak iş akdinin feshedilemeyeceğini ve işten çıkarmanın ölçülü olması gerektiğini vurguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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