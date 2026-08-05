Trabzonspor'un iki yıllık anlaşma sağladığı ve İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirdiği Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın Trabzon'a iniş saati belli oldu.

Trabzonspor ile anlaşma sağlayan 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bordo-mavili taraftarlar tarafından karşılandı.

TRABZON'A İNİŞ SAATİ AÇIKLANDI

Bordo mavililer, sağlık kontrolünden geçen Salah'ın bu akşam 20.00'de Trabzon'da olacağını duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Mohamed Salah, bu akşam saat 20.00’de Trabzon Havalimanı’nda olacaktır.

Havalimanına gelecek taraftarlarımızın, ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla mümkün olduğunca özel araç kullanmamalarını önemle rica ediyoruz.

Ayrıca, hem sağlık açısından oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hem de havalimanındaki uçuş trafiğinin aksamaması adına yoğun miktarda meşale yakılmaması büyük önem taşımaktadır.

Karşılama organizasyonunun güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet adına teşekkür ederiz." denildi.

Mohamed Salah'ın Trabzon'a ineceği saat duyuruldu

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Muhammed Salah, sponsorumuz, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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