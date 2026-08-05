Salah'ın eşinden ilk paylaşım: Türk dizilerine gönderme
Trabzonspor'un dünya çapında yankı uyandıran transferi Mohamed Salah'ın eşi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Magi Salah, Türk dizilerine gönderme yapan ifadeleriyle dikkat çekti.
Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ın eşi Magi Salah, dünyaca ünlü yıldız futbolcunun Trabzonspor'a transferinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Bordo-mavili taraftarlar, Türk dizilerine gönderme içeren mesajı çok sayıda beğeni ve yorumla karşıladı.
"BİR SÜREDİR TÜRK DİZİLERİ İZLEMİYORDUM"
Magi Salah, Intagram paylaşımında, "Bir süredir Türk dizilerini izlemiyordum. Sanırım yeniden izlemeye başlayacağım" ifadelerini kullandı.
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