Elginkan Vakfı'ndan kadın istihdamına güçlü destek

Elginkan Vakfı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile yürütülen "Sanayide Kadın Eli – Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" projesiyle, kadınların kaynakçılık eğitimi alarak sanayinin nitelikli iş gücüne katılmaları hedefleniyor. Proje, mesleki eğitim ve istihdama yönlendirme süreçleriyle kadın istihdamına katkı sağlıyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ve Elginkan Vakfı Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (ÜEMTEM) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, 2026 yılında 50 kadının kaynakçılık eğitimi alması hedefleniyor. İlk grup eğitimini tamamlarken, ikinci grup eğitimine devam ediyor. Ağustos ayında ise Elektrik Ark Kaynakçılığı eğitimi başlayacak.

ALTI HAFTALIK EĞİTİMLE MESLEĞE İLK ADIM

Program kapsamında kursiyerler, iş sağlığı ve güvenliği, teknik kaynak uygulamaları, mentörlük ve kişisel gelişim alanlarında altı hafta boyunca teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Kurs Bitirme Belgesi almaya hak kazanırken, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) süreçlerinden de yararlanarak ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilecek mesleki yeterliliğe sahip oluyor.

ELGİNKAN VAKFI'NDAN NİTELİKLİ İSTİHDAMA KATKI

1994 yılından bu yana Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri aracılığıyla Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayan Elginkan Vakfı, "Sanayide Kadın Eli" projesiyle kadınların üretim süreçlerinde daha fazla yer almasını destekliyor. Meslek edindirme ve istihdama yönlendirme odaklı proje, kadın istihdamını güçlendirirken sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına da katkı sunuyor. Elginkan Vakfı Kurucusu Merhum Sayın Hüseyin Ekrem Elginkan'ın; "Allah'tan bütün dileğim, kurduğum bütün müesseselerin devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı birer kuruluş olarak insanlara iş imkanı yaratması, devlete vergi vermesi ve bizden sonra geleceklere de örnek olmasıdır." vasiyeti doğrultusunda yürütülen çalışmalar, üretken istihdam anlayışını bugün de yaşatmaya devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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