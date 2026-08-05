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Facianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş

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Küçükçekmece'de 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin İETT'ye çarptığı anki hızı saniye saniye kameraya yansıdı.

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Küçükçekmece'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Facianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş
Başlık ResmiFacianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde otomobilin İETT’ye hızla çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. 35 yaşındaki Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve polis memuru Melih Utku Kızıltaş'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü yürek sızlattı.

Facianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş
Başlık ResmiFacianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş

NE OLMUŞTU?

Kaza Sefaköy D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. İETT şoförü kaza sonrası yolcuları tahliye derken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Facianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş
Başlık ResmiFacianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından otomobilde bulunan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 35 yaşındaki Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve polis memuru Melih Utku Kızıltaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Facianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş
Başlık ResmiFacianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş

İETT’DEN AÇIKLAMA

İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, Nikah Sarayı durağı mevkiinde bir aracın İETT otobüsüne arkadan çarpması üzerine olay yerine İETT yetkilileri ile polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilmişti.

Facianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş
Başlık ResmiFacianın görüntüsü çıktı! Küçükçekmece otomobilin İETT’ye çarptığı anlar kamerada! 3 kişi böyle can vermiş

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, “Kaza sebebiyle kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır” denilmişti.

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Küçükçekmece
3. SAYFA

Küçükçekmece'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Küçükçekmece
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