İstanbul Küçükçekmece'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda meydana gelen feci trafik kazası can aldı. Edirne istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin İETT otobüsüne arkadan çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik uzun süre durma noktasına geldi.

Küçükçekmece'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti

D-100 KARA YOLUNDA FECİ KAZA

Kaza, Küçükçekmece ilçesi D-100 kara yolunun Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İETT otobüsüne büyük bir şiddetle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken araçta bulunanlar otomobil içinde sıkıştı.

Küçükçekmece'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 35 yaşındaki polis memuru Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve diğer yaralı kişi doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak durduruldu. Oluşan yoğunluk kilometrelerce uzarken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Küçükçekmece'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti

Hurdaya dönen otomobil ile kazaya karışan İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun mesai harcadı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, hayatını kaybeden 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, Nikah Sarayı durağı mevkiinde bir aracın İETT otobüsüne arkadan çarpması üzerine olay yerine İETT yetkilileri ile polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kazada yaralananların sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ancak sivil araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin alındığı aktarılan açıklamada, "Kaza sebebiyle kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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