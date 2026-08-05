En düşük emekli aylığında yapılan artışın ardından milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü zam farkı ödemelerine çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4A, 4B kapsamındaki emeklilere yapılacak fark ödemelerine ilişkin tarihler merak ediliyor. Memur emeklilerinin (4C) ödemeleri ise 24 Temmuz tarihinde tamamlanmıştı.

Temmuz ayında en düşük emekli maaşının artırılmasının ardından zam farkı ödemelerine ilişkin süreç netleşmeye başladı. SGK tarafından yapılan açıklamayla birlikte en düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşların ödeme tarihi belli olurken, memur emeklilerine yönelik zam farkı ödemelerinin de tamamlandığı duyuruldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında oluşan maaş farklarının 7 Ağustos 2026 Cuma günü hesaplara yatırılacağını açıkladı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, fark ödemelerinin emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına aktarılacağı bildirildi. Söz konusu fark ödemeleri ilgili banka hesaplarından çekilecek.

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükseltilmişti. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından gözler ödeme takvimine çevrilmişti.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C en düşük emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

4C (EMEKLİ SANDIĞI) MAAŞ FARKLARI ÖDEMELERİ TAMAMLANDI

4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin 2026 yılı Temmuz dönemi zam farkı ödemeleri 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

SGK'nın paylaştığı verilere göre bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme yapıldı.

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