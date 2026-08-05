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MasterChef 16. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? (4 Ağustos 2026)

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MasterChef 16. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? (4 Ağustos 2026)
Fotoğraf Başlığı MasterChef 16. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? (4 Ağustos 2026)

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 4 Ağustos tarihli son bölümde yarışmacılar önlüğü kazanabilmek için iki etapta mücadele ederken, şeflerin değerlendirmesi sonrası ana kadroya katılan 16. isim belli oldu.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'nın yeni bölümünde ana kadro için mücadele devam etti. Yarışmacılar ilk turda verilen ürünlerle bir tabak hazırlarken, final etabında ise teknik becerilerini ortaya koydular. Gecenin sonunda şeflerin en çok beğendiği tabağın sahibi, 16. yarışmacı olarak ana kadroya katılmaya hak kazandı.

MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'nın 4 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde ana kadroya girecek 16. yarışmacıyı belirlemek için iki aşamalı eleme oynandı. İlk etapta yarışmacılardan ana ürün olarak havuç kullanarak bir tabak hazırlamaları istendi. Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, sunulan tabakları lezzet ve teknik açıdan değerlendirdi. İlk turun ardından en başarılı dokuz yarışmacı final etabına yükseldi.

MasterChef 16. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? (4 Ağustos 2026)
Başlık ResmiMasterChef 16. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? (4 Ağustos 2026)

İkinci etapta yarışmacılar, şeflerin istediği pideli köfte yemeğini hazırlamak için tezgah başına geçti. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda finale Simge ve Şerif kaldı.

MasterChef 16. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? (4 Ağustos 2026)
Başlık ResmiMasterChef 16. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? (4 Ağustos 2026)

Şeflerin yaptığı son değerlendirme sonucunda MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 16. yarışmacı Simge oldu. Böylece Simge, MasterChef önlüğünü kazanan son isim olarak ana kadrodaki yerini aldı.

MasterChef 16. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? (4 Ağustos 2026)
Başlık ResmiMasterChef 16. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? (4 Ağustos 2026)

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İSİMLER

  1. Batuhan
  2. Nilay
  3. Hasan Alp
  4. Şiringül
  5. Enes
  6. Eyüp Can
  7. Demirhan Ali
  8. Nurten Tamer Ocak
  9. Şadi Altınay
  10. Burçin
  11. Tolga
  12. Muhammed
  13. Ayşe
  14. Kübra
  15. Gül
  16. Simge
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Editör : İREM ÖZCAN
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