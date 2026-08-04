MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giremeyen yarışmacılar bu kez yedek kadro için yeniden tezgah başına geçti. İki etap sonunda şeflerin değerlendirmesiyle yedek kadroya seçilen isimler belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'nın 3 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde yedek kadro heyecanı yaşandı. Ana kadroya doğrudan giremeyen yarışmacılar, yarışmada şanslarını sürdürebilmek için iki etapta mücadele etti. Gecenin sonunda yedek kadroya seçilen yarışmacılar şeflerin puanlamasıyla netlik kazandı.

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026'nın son bölümünde ana kadroya doğrudan giremeyen yarışmacılar, yedek kadroya kalabilmek için yeniden mutfağa çıktı. İlk etabının ardından ikinci turda şeflerin belirlediği yemeği hazırlayan yarışmacılar, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmesine çıktı. İki aşamalı mücadelenin ardından başarılı bulunan isimler yedek kadroya seçildi.

3 Ağustos'ta yayınlanan bölümün sonunda Buse, Tolga ve Sultan, MasterChef Türkiye 2026'nın üçüncü hafta yedek yarışmacıları oldu. Böylece üç isim de ilerleyen bölümlerde ana kadroya dahil olabilmek için yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Yedek kadroya seçilen yarışmacılar, ana kadroda oluşabilecek boşluklarda yeniden önlük mücadelesi verecek.

MasterChef yedeklere kim girdi? 3 Ağustos 2026 ana kadroya giren isimler

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN İSİMLER

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

Enes

Eyüp Can

Demirhan Ali

Nurten Tamer Ocak

Şadi Altınay

Burçin

Tolga

Muhammed

Ayşe

Kübra

Gül

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