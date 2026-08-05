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Dünya

Trump'tan İran açıklaması! "Çok iyi görüşmeler yürütüyoruz" deyip tehdit etti

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Trump'tan İran açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak" dedi. Sözlerinin devamında İran'a tehditler savuran Trump, "Eğer bir anlaşma olmazsa bu onlar için çok kötü olacak, onları çok sert şekilde vuracağız" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını belirtti.

İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyleyen Trump, "Eğer bir anlaşma olmazsa bu onlar için çok kötü olacak, onları çok sert şekilde vuracağız" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent da sevkiyatların bu hafta kadar erken bir tarihte yeniden başlamasına imkan tanıyacak müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Küresel petrol fiyatları açısından gösterge kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, arz kesintilerinin hafifleyebileceği haberleriyle yaklaşık yüzde 5 düşerek 80 doların altına indi.

Ancak ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi amaçlayan önceki müzakerelerin son aylarda başarısızlıkla sonuçlanması, petrol piyasasında dalgalanmaya yol açtı ve bu durum pompadaki akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle sürücülere yansıdı.

Salı günü Brent petroldeki düşüşün yanı sıra ABD hafif petrolünün (WTI) varil fiyatı da yüzde 5'ten fazla değer kaybederek 76 dolara geriledi. Her iki gösterge de 13 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeleri gördü.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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