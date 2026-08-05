Hürmüz Boğazı’nın açılabileceğine yönelik son gelişmeler piyasa fiyatlamalarına yansıdı. Petrol 3 hafta sonra 80 doların altına geriledi. FED’den eylülde faiz artışı beklentileri gerilerken, ons altın 4.130 doları test etti ve 2 haftanın zirvesini gördü. Orta Doğu’dan ilk pozitif sinyallerin dün gelmesiyle birlikte Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de %2 yükseldi. ABD borsaları rekor tazelerken, Asya endekslerinde yükseliş %4’ü aştı.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin çözülmesine dair yaşanan son gelişmeler piyasalarda iyimser fiyatlamalara destek oluyor. Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğu ile Washington, Tahran ve bazı bölgesel ortaklarla diplomatik temasların yoğunlaştığı, “İslamabad Anlaşması” kapsamında Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin mutabakatta son aşamalara gelindiği ifade ediliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Boğaz’ın açılmasını kapsayan bir anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşebileceğini söylerken; İran Dışişleri Bakanlığı da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

PETROL 80 DOLARIN ALTINDA

Son haberlerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %-6,0 düşüşle 78,70 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de petrol TSİ 06:00 itibarıyla 78,60 dolardan fiyatlandı. Fiyatlar son olarak 13 Temmuz tarihinde 80 doların altında işlem görmüştü.

FED BEKLENTİLERİ ZAYIFLIYOR

Dolar endeksinde 100,00 seviyesinin altında görünüm devam ederken, ABD 2 yıllık tahvil getirisi 4,19’a geriledi. Petrolde düşüş ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla birlikte eylül ayında FED’den faiz artışı beklentisi de %65’ten %58’e geriledi.

Altın 2 haftanın zirvesinde! 'Hürmüz' umuduyla petrol ve borsalar…

ALTINDA YÜKSELİŞ

Bu fiyatlamalardan destek bulan ons altın dün %0,54 primle 4.077 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.130 dolara yakın denge arayışını sürdürdü. Onsta günlük yükseliş %1’i aştı ve fiyatlar son 2 haftanın zirvesine yöneldi. İçeride ise 5 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 6.315 TL’den güne başladı. Gram fiyatı da son 1,5 ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Bu arada Ons fiyatında kısa vadede 4.120-4.165 dolar bandı direnç olarak gösterilirken, piyasada cum günü açılanacak ve FED tarafından dikkatle takip edilen temmuz tarım dışı istihdam verisi bekleniyor.

BORSALARDA COŞKU

Bu arada jeopolitik tansiyonda düşüşe işaret eden ilk sinyaller TSİ dün öğleden sonra gelmeye başladı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de %2,07 primle dünkü işlemleri tamamladı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %2,16 olarak gerçekleşti. ABD’de S&P 500 endeksi dün rekor tazeledi ve %1,79 artışla 7.736’dan kapanış yaptı. Bu sabah Asya piyasalarında da pozitif görünüm öne çıkıyor. Japonya borsasında yükseliş %3’ü ve G. Kore’de %4’ü aştı.

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