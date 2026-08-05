Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İki ülke arasında gerilim artıyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İki ülke arasında gerilim artıyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi

ABD'nin, diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal etti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Brasilia Büyükelçisi adayının onay sürecini askıda tutmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını açıkladı.

Associated Press'e (AP) konuşan bakanlık yetkilileri, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya adım atması için zaman tanımak amacıyla bu kararın birkaç kez ertelendiğini, ancak beklenen adımın atılmaması üzerine yürürlüğe konulduğunu belirtti.

Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti
Başlık ResmiBrezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti

KARAR GERİ ÇEKİLEBİLİR

Yetkililer, Brezilya'nın uygun adımları atması ve Trump'ın büyükelçi adayını kabul etmesi halinde kararın hızla geri çekilebileceğini vurguladı. Ayrıca yetkililer, vize iptaline rağmen Büyükelçi Viotti'nin ABD'den sınır dışı edilmediğinin altını çizdi.

BREZİLYA VE ABD ARASINDAKİ GERİLİM

Brezilya yönetiminin, Trump'ın Brasilia Büyükelçisi adayı Danny Perez’in atamasını 4 Ekim'de yapılacak seçimler sonrasına kadar askıya alması yönündeki tutumu iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Brezilya, söz konusu büyükelçi adayının onayını geciktirmenin yanı sıra, geçen ay ABD Dışişleri Bakanlığının Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu Asistanı Riley Barnes ile üst düzey bir yardımcısına da vize vermemişti. Bu kararın, ABD'li diplomatların Devlet Başkanı Lula'yı veya seçim sürecini eleştireceğine dair haberlerin ardından alındığı bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddederek, iki diplomatın 27-30 Temmuz tarihlerinde seçim dürüstlüğü, dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü konularını görüşmek üzere yapacağı ziyaretin rutin olduğunu ve "demokratik bir ülkenin seçimlerini sabote etme planı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mimar Sinan’ın mirası kültür ve yaşam alanına dönüşüyor! Kentsel dönüşümle birlikte tarihine sahip çıkan başkan
Mimar Sinan’ın mirası kültür ve yaşam alanına dönüşüyor
Kaydet
“My Notes on Mars”... TRT ortak yapımı Venedik’te yarışacak
TRT ortak yapımı Venedik’te yarışacak
Kaydet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ankara'dan bağımsız hareket etmiyoruz
Hacıyev: Ankara'dan bağımsız hareket etmiyoruz
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.