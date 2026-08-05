İran krizine dair projeksiyonlarını Türkiye’nin üstlendiği misyon temelinde belirlediklerini anlatan Hacıyev, Ankara’nın olmadığı hiçbir masada Bakü’nün de olmayacağını kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türkiye’nin olmadığı hiçbir masada kendilerinin de olmayacağını belirterek Ankara ile hareket ettiklerini söyledi. Bakü’de sorularımızı cevaplandıran Hacıyev, gündeme dair önemli mesajlar verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ankara'dan bağımsız hareket etmiyoruz

Hacıyev, İran-İsrail-ABD savaşının bölge dinamiklerine ciddi etkileri olduğunu kaydederek şunları kaydetti:

Bu krizin kısa vadede çözüme kavuşma ihtimali düşük gibi. İran’ın istikrarı ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz ancak 420 kilometrelik İran sınırımızın diğer tarafında yaşayanlar din, dil ve ırk müştereğimiz olan kardeşlerimiz. Bu sebeple çok daha hassas bir biçimde takip ediyoruz. İran krizine dair projeksiyonumuzu Türkiye’nin üstlendiği misyon temelinde belirledik. Türkiye’nin olmadığı hiçbir masada biz de olmayız. Aramızda 24 saat açık istişare ve diyalog hattı mevcut. İran’da yaşayan tüm sivillere ve Türk soylular ile ilgili de Ankara’dan bağımsız hareket etmiyoruz.

FİTNE MİHRAKLARI DEVREDE

İsrail ve Azerbaycan ilişkilerinin Türkiye’yi incitecek bir boyuta hiçbir biçimde evrilemeyeceğini özellikle vurgulayan Hacıyev “Aramızı bozmak isteyen odaklar var güçleri ile bu konuda dezenformasyon üretiyor. Biz Gazze’ye yardım ediyoruz. Ramallah’ta temsilciliğimiz var. Filistin’e yönelik başka sosyal faaliyetlerimiz de sürüyor. Türkiye’nin çıkarlarına aykırı hiçbir projenin içerisinde olmayız. Azerbaycan’da İsrail üsleri bulunduğu, Bakü’nün İsrail’e can simidi olduğu yönünde kara propagandalar Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın düşmanları tarafından üretilen yalanlar. Hodri meydan! Karış karış gezelim burada İsrail’e ait ne varsa gelsin iddia sahiplerine istediği yerde inceleme hakkı tanıyacağız. Gazze’ye ve Filistin halkının acılarına bigâne kalamayız, kalmıyoruz. Orada iki devletli çözüm Bakü’nün kırmızı çizgisidir. Hatta İsrail Türkiye arasında yaşanabilecek krizlere karşı inisiyatif alarak önleyici misyon üstleniyoruz. Suriye yönetimi ile İsrail heyetinin Azerbaycan’da görüşmesi de bu anlamda önemliydi” ifadelerini kullandı.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Zengezur, Orta Koridor ve Karabağ gibi konu başlıkları ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

Her şeyden önce Türk dünyası olarak havadan, karadan ve denizden kendi içimizde güçlü ağlar örüyoruz. Türk Devletler Teşkilatı, küresel ölçekte ekonomi, ticaret ve enerji hattına dönüştü. Bu durum birliğimizin pekişmesi adına ve çağa kendi mührümüzü vurmak adına çok büyük fırsatlar sunuyor. Zengezur Koridoru ile ilgili nihai aşamadayız. Bu yaz hemen her şey netleşir. Demir yolları, kara ve deniz trafiğimiz her geçen gün ivme kazanıyor. Türk dünyasının bu ortak enerjisinin merkez üssü şüphesiz Türkiye’dir. Tüm Türk devletleri fiber ağlarla güçlü bir biçimde bağlandı. Sistem entegrasyonu büyük oranda tamamlandı. Gelecek adına tüm Türk milleti ümitvar olsun. Biz büyük bir aileyiz. Karabağ’da işgalin izlerini silmeye çalışıyoruz. Hâlihazırda ülkemizin yüzde 13’ü Ermeni mayınları ile örülü. Milyonlarca dolar harcadık, daha uzun yıllar bu mücadele sürecek gibi. Karabağ’da 1993 Ermeni işgaline ağır bedel ödedik. Ancak biz savaş bitti, şimdi sulh zamanı diyoruz ve sulhun gereğini yapmak adına çaba sarf ediyoruz.

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