Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Dijital aidatlar cebi boşaltıyor! Fark etmeden her ay binlerce lira ödüyoruz

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Dijital aidatlar cebi boşaltıyor! Fark etmeden her ay binlerce lira ödüyoruz

Eskiden hanelerin düzenli giderleri elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarından ibaretti. Bugün ise dijital platformlardan yapay zekâ uygulamalarına, bulut depolama hizmetlerinden oyun üyeliklerine kadar onlarca farklı abonelik, aile bütçesinde âdeta yeni bir ‘dijital aidat’ dönemi başlattı. Bir aile ayda ortalama 2 bin ila 4 bin lira dijital abonelik ücreti ödüyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Dijitalleşmeyle birlikte bir zamanlar tek seferde satın alınan birçok ürün ve hizmet artık aylık ya da yıllık abonelik modeliyle sunuluyor. Video ve müzik platformlarının ardından yapay zekâ uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama servisleri, fotoğraf düzenleme programları, yabancı dil uygulamaları, çevrim içi eğitim platformları, oyun servisleri, VPN ve antivirüs yazılımları da abonelik sistemine geçti.

Akıllı ev güvenlik kameralarının bulut kayıt hizmetleri, görüntülü kapı zilleri, akıllı saatlerin gelişmiş sağlık raporları ve bazı site yönetim uygulamaları da her ay düzenli ödeme gerektiriyor. Dünyada bazı otomobil üreticileri ise koltuk ısıtma ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi donanımları dahi abonelik modeliyle sunmaya başladı.

Dijital aidatlar cebi boşaltıyor! Fark etmeden her ay binlerce lira ödüyoruz
Başlık ResmiDijital aidatlar cebi boşaltıyor! Fark etmeden her ay binlerce lira ödüyoruz

Orta gelirli bir ailenin kullandığı tipik dijital sepet; bir video platformu, müzik uygulaması, çevrim içi alışveriş üyeliği, bulut depolama hizmeti, ofis yazılımı, yapay zekâ uygulaması, mobil uygulamalar ve oyun servisleriyle birlikte aylık yaklaşık 2 bin-4 bin TL arasında ek gider oluşturabiliyor. Buna banka paketleri, kredi kartı ücretleri, SMS bilgilendirme servisleri, araç takip uygulamaları, akıllı ev sistemleri, güvenlik kamerası bulut hizmetleri ve site yönetim uygulamaları da eklendiğinde görünmeyen faturanın tutarı daha da yükseliyor.

Farklı araştırma kuruluşlarının hesaplamalarına göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla yaklaşık 550-625 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın önümüzdeki 8-10 yılda 1,5-2 trilyon dolar bandına çıkması bekleniyor. Yıllık büyüme hızı ise yaklaşık yüzde 13-18 arasında hesaplanıyor.

KÜÇÜK RAKAM SENDROMU

Uzmanlara göre en büyük tehlike ise küçük rakam sendromu... Aylık 79 TL, 99 TL, 149 TL ya da 199 TL gibi düşük görünen abonelik ücretleri tek başına önemsenmese de aynı hanede 10-15 farklı aboneliğin bulunması durumunda aylık ödeme birkaç bin liraya ulaşabiliyor. Üstelik ücretsiz deneme kampanyalarıyla alınan üyeliklerin önemli bir bölümü, deneme süresi sona erdikten sonra otomatik olarak ücretli aboneliğe dönüşüyor. Kullanıcıların önemli bir kısmı bu abonelikleri iptal etmeyi unuttuğu için aylarca, hatta yıllarca farkında olmadan ödeme yapmayı sürdürüyor.

Dijital aidatlar cebi boşaltıyor! Fark etmeden her ay binlerce lira ödüyoruz
Başlık ResmiDijital aidatlar cebi boşaltıyor! Fark etmeden her ay binlerce lira ödüyoruz

ING Türkiye’nin araştırmasına göre katılımcıların yüzde 36’sı otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirtiyor. Araştırma, birçok kişinin küçük tutarlı dijital harcamaların toplam yükünü ancak kredi kartı ekstresi geldiğinde fark ettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, vatandaşların düzenli olarak kredi kartı ekstrelerini incelemesini, kullanılmayan abonelikleri iptal etmesini ve ücretsiz deneme üyeliklerinin otomatik yenileme ayarlarını kontrol etmesini öneriyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Gabar
EKONOMİ

Gabar'da petrol üretim rekoru kırıldı! Türkiye'nin depoları tamamen doldu

BAZI ‘DİJİTAL AİDAT’ HİZMETLERİ

Video platformları (Netflix, Disney+, Exxen, TOD vb.)
Müzik uygulamaları (Spotify, YouTube Music vb.)
Çevrim içi alışveriş üyelikleri
Yapay zekâ uygulamaları
Bulut depolama hizmetleri
Ofis yazılımları
Oyun üyelikleri
VPN ve antivirüs hizmetleri
Fotoğraf ve video düzenleme uygulamaları
Yabancı dil ve eğitim platformları
Akıllı ev ve güvenlik kamerası bulut servisleri
Site yönetim uygulamaları
Banka paketleri ve kredi kartı ücretleri
SMS bilgilendirme ve ek mobil hizmet paketleri
Araç takip ve navigasyon abonelikleri

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mimar Sinan’ın mirası kültür ve yaşam alanına dönüşüyor! Kentsel dönüşümle birlikte tarihine sahip çıkan başkan
Mimar Sinan’ın mirası kültür ve yaşam alanına dönüşüyor
Kaydet
“My Notes on Mars”... TRT ortak yapımı Venedik’te yarışacak
TRT ortak yapımı Venedik’te yarışacak
Kaydet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ankara'dan bağımsız hareket etmiyoruz
Hacıyev: Ankara'dan bağımsız hareket etmiyoruz
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.