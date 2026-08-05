Eskiden hanelerin düzenli giderleri elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarından ibaretti. Bugün ise dijital platformlardan yapay zekâ uygulamalarına, bulut depolama hizmetlerinden oyun üyeliklerine kadar onlarca farklı abonelik, aile bütçesinde âdeta yeni bir ‘dijital aidat’ dönemi başlattı. Bir aile ayda ortalama 2 bin ila 4 bin lira dijital abonelik ücreti ödüyor.

Dijitalleşmeyle birlikte bir zamanlar tek seferde satın alınan birçok ürün ve hizmet artık aylık ya da yıllık abonelik modeliyle sunuluyor. Video ve müzik platformlarının ardından yapay zekâ uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama servisleri, fotoğraf düzenleme programları, yabancı dil uygulamaları, çevrim içi eğitim platformları, oyun servisleri, VPN ve antivirüs yazılımları da abonelik sistemine geçti.

Akıllı ev güvenlik kameralarının bulut kayıt hizmetleri, görüntülü kapı zilleri, akıllı saatlerin gelişmiş sağlık raporları ve bazı site yönetim uygulamaları da her ay düzenli ödeme gerektiriyor. Dünyada bazı otomobil üreticileri ise koltuk ısıtma ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi donanımları dahi abonelik modeliyle sunmaya başladı.

Dijital aidatlar cebi boşaltıyor! Fark etmeden her ay binlerce lira ödüyoruz

Orta gelirli bir ailenin kullandığı tipik dijital sepet; bir video platformu, müzik uygulaması, çevrim içi alışveriş üyeliği, bulut depolama hizmeti, ofis yazılımı, yapay zekâ uygulaması, mobil uygulamalar ve oyun servisleriyle birlikte aylık yaklaşık 2 bin-4 bin TL arasında ek gider oluşturabiliyor. Buna banka paketleri, kredi kartı ücretleri, SMS bilgilendirme servisleri, araç takip uygulamaları, akıllı ev sistemleri, güvenlik kamerası bulut hizmetleri ve site yönetim uygulamaları da eklendiğinde görünmeyen faturanın tutarı daha da yükseliyor.

Farklı araştırma kuruluşlarının hesaplamalarına göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla yaklaşık 550-625 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın önümüzdeki 8-10 yılda 1,5-2 trilyon dolar bandına çıkması bekleniyor. Yıllık büyüme hızı ise yaklaşık yüzde 13-18 arasında hesaplanıyor.

KÜÇÜK RAKAM SENDROMU

Uzmanlara göre en büyük tehlike ise küçük rakam sendromu... Aylık 79 TL, 99 TL, 149 TL ya da 199 TL gibi düşük görünen abonelik ücretleri tek başına önemsenmese de aynı hanede 10-15 farklı aboneliğin bulunması durumunda aylık ödeme birkaç bin liraya ulaşabiliyor. Üstelik ücretsiz deneme kampanyalarıyla alınan üyeliklerin önemli bir bölümü, deneme süresi sona erdikten sonra otomatik olarak ücretli aboneliğe dönüşüyor. Kullanıcıların önemli bir kısmı bu abonelikleri iptal etmeyi unuttuğu için aylarca, hatta yıllarca farkında olmadan ödeme yapmayı sürdürüyor.

Dijital aidatlar cebi boşaltıyor! Fark etmeden her ay binlerce lira ödüyoruz

ING Türkiye’nin araştırmasına göre katılımcıların yüzde 36’sı otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirtiyor. Araştırma, birçok kişinin küçük tutarlı dijital harcamaların toplam yükünü ancak kredi kartı ekstresi geldiğinde fark ettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, vatandaşların düzenli olarak kredi kartı ekstrelerini incelemesini, kullanılmayan abonelikleri iptal etmesini ve ücretsiz deneme üyeliklerinin otomatik yenileme ayarlarını kontrol etmesini öneriyor.

BAZI ‘DİJİTAL AİDAT’ HİZMETLERİ

Video platformları (Netflix, Disney+, Exxen, TOD vb.)

Müzik uygulamaları (Spotify, YouTube Music vb.)

Çevrim içi alışveriş üyelikleri

Yapay zekâ uygulamaları

Bulut depolama hizmetleri

Ofis yazılımları

Oyun üyelikleri

VPN ve antivirüs hizmetleri

Fotoğraf ve video düzenleme uygulamaları

Yabancı dil ve eğitim platformları

Akıllı ev ve güvenlik kamerası bulut servisleri

Site yönetim uygulamaları

Banka paketleri ve kredi kartı ücretleri

SMS bilgilendirme ve ek mobil hizmet paketleri

Araç takip ve navigasyon abonelikleri

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