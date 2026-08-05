Kütüphanelerde 103 senenin rekoru! Kullanım alanı 900 bin metrekareye çıktı

Türkiye’deki toplam kütüphane kullanım sahası 900 bin metrekareye çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son sekiz yılda toplam kütüphane kullanım alanının yaklaşık 320 bin metrekareden 900 bin metrekareye, oturma kapasitesinin ise 97 binden yaklaşık 160 bin kişiye, kullanıcı sayısının 28 milyondan 39,2 milyona çıkarıldığını söyledi.

Türkiye genelinde 1.300’den fazla kütüphanenin hizmet verdiğini açıklayan Bakan Ersoy, kütüphane kullanım alanı, oturma kapasitesi, üye ve kullanıcı sayılarında 103 yılın en yüksek seviyelerine ulaşıldığını belirtti.

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