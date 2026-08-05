AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla önceki gün TBMM Başkanlığına sunulan ve şehit yakınları ile gazilerin özlük haklarını artıran teklif kapsamında ödenecek aylıklar belli oldu.

Kanun teklifiyle; şehitler, gaziler, vazife ve harp malulleri ile bunların hak sahiplerinin kazanılmış haklarının korunması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ve devlet adına üstün fedakârlık gösteren kişiler ile ailelerine sağlanan koruma mekanizmalarının daha etkin, hakkaniyete uygun ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

En düşük gazi maaşı 58 bin 500 lira oluyor! Cumhur İttifakı'nın teklifi bugün komisyona geliyor

Bugün TBMM Millî Savunma Komisyonunda görüşülecek teklifin yasalaşması durumunda gaziler maluliyet dereceliğine göre 58 bin 500 ile 68 bin lira arasında maaş alacak. Maluliyet derecesi yüksek olan ve evde bakım yardımı alan gazilere, iki asgari ücret tutarında olan yardım miktarı 70 bin 187 liraya çıkarılıyor. 7 bin ila 9 bin lira arasında maaş alan şehit anne babalarının maaşları 14 bin 37 liraya, 15 bin ila 16 bin lira maaş alanların aylıkları ise 21 bin 500 liraya yükselecek. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe gecesi yaralanıp da maluliyet derecesi alamayan gazilere de 28 bin lira aylık bağlanacak.

En düşük gazi maaşı 58 bin 500 lira oluyor! Cumhur İttifakı'nın teklifi bugün komisyona geliyor

ŞARTLARI SAĞLAYAN 28 BİN LİRA ALACAK

Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet derecesi alamayanlar ve engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara da Adli Tıp Kurumu raporuna binaen, 28 bin 76 lira tutarında maaş verilecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI 7 AĞUSTOS’TA HESAPLARDA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığı tutarının yükseltilmesi kapsamındaki aylık fark ödemelerinin cuma günü yapılacağını bildirdi. SGK’dan yapılan açıklamada “En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos’ta yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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