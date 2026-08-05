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Kültür - Sanat

Muamma çözülüyor! Yeni Bond oyuncusu yıl sonunda duyurulacak

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Muamma çözülüyor! Yeni Bond oyuncusu yıl sonunda duyurulacak

“James Bond” serisinin 26. filmi için oyuncu seçimi sürecinin son aşamasına gelindi.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Son seçmeler yapıldıktan sonra Daniel Craig’den boşalan rolün yeni sahibi duyurulacak. Filmin yapımcılarından Amy Pascal, Deadline’a verdiği röportajda Bond’u canlandıracak aktörün yıl sonunda açıklanabileceğini ifade etti. Yapımcı Pascal, “Gerçekten çok planlı ilerliyoruz. Daniel Craig’in yerini doldurmak zor. Gerçekten farklı, heyecan verici ve ilgi çekici bir şey olmalı” dedi.

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Daha evvel James Bond’un bir kadın tarafından canlandırılması tartışılmış ama yapımcılar, rol için cinsiyet değişikliği olmayacağını kesin bir dille ifade etmişti. Ancak rolün İngilizlerin dışında farklı milletlerden bir oyuncu tarafından canlandırılabileceği konuşuluyor. Çekimlerinin önümüzdeki yıl başlaması planlanan filmin 2028’de vizyona girmesi bekleniyor.

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