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Delege kumpasına 'Özel' tedbir! Yeni Parti'de sistem değişiyor

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Delege kumpasına 'Özel' tedbir! Yeni Parti'de sistem değişiyor

Kılıçdaroğlu, üç yıl sonra grupta konuştu. Aynı salonda hitap eden Özgür Özel, genel başkanı, delegelerin değil üyelerin seçeceği sistem getireceklerini duyurdu

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

“Baba ocağı” dediği CHP’yi bölerek Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, delege oyunu ile devirdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı akıbeti yaşamamak için ilginç bir formül geliştirdi. Delegeleri satın alarak devirdiği Kılıçdaroğlu’nun ardından Meclis’te aynı kürsüye çıkan Yeni Parti lideri Özgür Özel, “Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Delegelik, Siyasi Partiler Kanunu’nu yerine getirmek için teknik olarak kalacak. Yeni Parti’de her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecek” dedi.

Delege kumpasına 'Özel' tedbir! Yeni Parti'de sistem değişiyor
Başlık ResmiDelege kumpasına 'Özel' tedbir! Yeni Parti'de sistem değişiyor

Özel’in bu formül ile “delege satın almaların” önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Delege kumpasına 'Özel' tedbir! Yeni Parti'de sistem değişiyor
Başlık ResmiDelege kumpasına 'Özel' tedbir! Yeni Parti'de sistem değişiyor

Öte yandan, Özgür Özel’den iki saat önce Meclis’te CHP grubuna hitap eden Kılıçdaroğlu, 1.043 gün sonra çıktığı kürsüden Yeni Parti’yi hedef aldı. “Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz” diyen Kılıçdaroğlu, 40 dakikalık konuşmasında, “Biz CHP’yiz, köklü bir partiyiz. Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Biz kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Bizim parayla pulla, villalarla arsalarla işimiz yok” ifadelerini kullandı.

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Bu arada, CHP’de “üçüncü yolcular” olarak anılan ve dünkü grup toplantısına katılmayan Ali Öztunç ile Gürsel Erol’un yarın bir bildiri yayımlayacağı ve Kılıçdaroğlu’na kurultayda aday olmama çağrısında bulunacağı öğrenildi.

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