Erdoğan’ın imzaladığı YAŞ kararlarına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Org. Rafet Dalkıran atandı. 63 general ve amiral emekliliğe sevk edildi. İlk astronotumuz Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı Tuğgeneral oldu. Albay Özlem Karapınar da tuğgeneralliğe yükselerek hava kuvvetlerinin ilk “kadın generali” ünvanını aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında alınan kararlarla yeniden şekillendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi üçüncü kez uzatıldı.

Gök Vatan'a yeni komutan! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni rotası çizildi

ERDOĞAN: TSK MİLLETİMİZİN GÜVEN KAYNAĞI

YAŞ öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şûra üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, Türkiye'nin krizlerin ve çatışmaların arttığı zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şûra toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir” dedi.

Gök Vatan'a yeni komutan! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni rotası çizildi

GÖK VATAN'DA NÖBET DEĞİŞİMİ

Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan YAŞ toplantısı yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Toplantı sonunda açıklanan kararlarla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

Rafet Dalkıran

Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, GÖK VATAN'ın komutası Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'a emanet edildi. Şûra kararlarıyla Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert de kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan orgeneraller arasında yer aldı.

Gök Vatan'a yeni komutan! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni rotası çizildi

TATLIOĞLU GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi üçüncü kez uzatıldı.

Terfi kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe yükseltildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Kemal Turan ise korgeneralliğe terfi ettirildi.

METE KUŞ DA LİSTEDE

Geçtiğimiz nisan ayında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması sırasında stadyum üzerinde helikopter ve F-16 uçurulmasının ardından disiplinsizlik gerekçesiyle merkeze çekilen Tümgeneral Mete Kuş da normal rütbe bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Emekliye ayrılan isimlerden bir diğeri Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal oldu. Gürdal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı sırada yanında bulunan isimler arasındaydı.

Alper Gezeravcı

TÜRKİYE’NİN İLK ASTRONOTU TUĞGENERAL OLDU

Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, YAŞ kararlarıyla tuğgeneralliğe terfi etti. Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Gezeravcı, 2024 yılında Axiom Mission 3 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 21 günden fazla uzayda görev yapmış ve uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçmişti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Albay Özlem Karapınar tuğgeneralliğe terfi ettirilerek, görev yaptığı kuvvetin ilk kadın generalleri oldu.

HAVA KUVVETLERİ'NDE BİR İLK

YAŞ kararları, kadın personel açısından da bir ilke sahne oldu. Albay Özlem Karapınar tuğgeneral rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali unvanını aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde amiral rütbesine ulaşan ilk kadın isim olan Tuğamiral Gökçen Fırat'ın ardından Deniz Kurmay Albay Göksel Ercenik de tuğamiralliğe yükseldi.

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANI'NIN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözbebeği olan bordo berelilerin komutasını yürüten ve sınır ötesi operasyonlarda kritik rol üstlenen Özel Kuvvetler Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan'ın görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

GENARAL SAYISI ARTTI

30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak kararlara göre 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. YAŞ kararlarına göre 30 Ağustos itibariyle general ve amiral sayısı, 334 olacak.



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