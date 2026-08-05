CHP’li Başkan Çiçek mide bulandırdı! Sevgilisine attığı mesajlar ortaya çıktı

İzmir’in CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 15 kişi yolsuzluktan gözaltına alındı. Çiçek’in sevgilisiyle yazışmasında “Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım” diyerek rüşveti anlattığı ortaya çıktı.

İzmir’in Menderes Belediyesine yönelik “rüşvet, irtikâp, resmî belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine sebep olma” suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında CHP’li Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve belediye başkan yardımcısı M.T’nin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcısı R.S, belediye meclis üyesi F.H. ile eski Yapı Kontrol Müdür Vekili S.D’nin yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

MESAJLARI MİDE BULANDIRDI

Bu arada, evli olduğu bilinen Çiçek’in sevgilisi ile sosyal medya yazışmaları ortaya çıktı. Eş cinsel ifadelerin yoğun olduğu mesajlarda Başkan Çiçek’in CHP’li bir kadın meclis üyesi ve belediyedeki kadın çalışanlar için de cinsel içerikli ifadeler kullandığı görüldü.

"BEN MUHTARLIKTAN GELMEYİM"

Çiçek’in ayrıca bütün CHP’li meclis üyelerini “Bunlar paraya alışmış, el kaldırmak için para istiyorlar. Tuvalete giderken para isteyecekler neredeyse” diyerek sevgilisine şikâyet etmesi dikkati çekti. Çiçek bir başka mesajda sevgilisine şunları söylemiş: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası