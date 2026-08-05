Tarihî süreçte ilk adım atıldı! İmzaya açılan “Çerçeve Yasa”nın adı değişti

Terörsüz Türkiye sürecinin önemli aşamalarından biri olan çerçeve yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunulacak. “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası” başlığı ile hazırlanan teklife MHP grubunda ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli attı. Dosya, sonra AK Parti grup yönetimine teslim edildi.

EMRAH ÖZCAN / BERAT TEMİZ -Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasanın adı, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası” oldu. Edinilen bilgilere göre, teklifin çerçevesi de belirlendi. Buna göre, sürecin ilk ve vazgeçilmez şartı, terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bırakması olacak. Önce silahlar susacak, sonra hukuk işleyecek.

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Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmesi öngörülmeyecek. İkinci temel aşama ise hukuk zemini üzerine kurulacak. Hazırlanan çerçeve düzenleme, terörün tamamen sona ermesini sağlayacak hukuki zemini oluşturmayı amaçlayacak. Üçüncü temel aşama, devletin kırmızı çizgilerinin korunması ve genel af çıkarılmaması. Süreç genel af niteliği taşımayacak. Terör suçlarının tamamını kapsayan bir af düzenlemesi bulunmayacak. Terör saldırısı talimatı veren, güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik af da gündemde olmayacak. Herhangi bir kişiye özel statü tanımlanmayacak. PKK/KCK dışında bir örgüte yönelik hukuki düzenleme de yapılmayacak.

6 AYLIK BAŞVURU SÜRECİ OLACAK

Dördüncü temel çerçeve, “Başvuru ve Hukuki Süreç” kapsamında şekillenecek. Örgütün tamamen silah bıraktığının tespit ve teyit edilmesi ile MGK kararının ‘Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 aylık başvuru süreci başlayacak. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığı’nda bir Kurul, TBMM’de ise İzleme Komisyonu kurulacak. TBMM Komisyonu gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN HASSASİYETLERİ GÖZETİLECEK

Beşince çerçeve, “Temel Hassasiyetler” noktasında şekillenecek. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen tüm süreçlerde şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetleri temel ilke olarak gözetilecek, onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa müsaade edilmeyecek.

SÜREÇ, SAHADAKİ MÜCADELENİN BİR BAŞARISI

Öte yandan Terörsüz Türkiye’nin herhangi bir pazarlık süreci değil; terörün tamamen sona erdirilmesini, milletin huzurunu, devletin güvenliğini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini güçlendirmeyi amaçlayan milli bir devlet politikası olduğu ve yıllardır kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin sahadaki başarısının doğal bir sonucu olduğu her yerde vurgulanacak.

TÜM BÖLGE HUZURA KAVUŞACAK

Bunun yanı sıra, bu sürecin yalnızca Türkiye'nin iç güvenliğini tahkim eden bir politika olmadığı, aynı zamanda sınırlarımızın ötesinde kalıcı istikrarı desteklemeyi amaçlayan bölgesel bir güvenlik vizyonu olduğuna dikkat çekilecek. Terörden arındırılmış bir Türkiye’nin; terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgesel iş birliği iklimi anlamına geldiği 86 milyona anlatılacak.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu, Bahçeli imza attı

Terörsüz Türkiye sürecinin önemli aşamalarından biri olan çerçeve yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunulacak. ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası’ başlığı ile hazırlanan teklifle ilgili olarak Meclis’te AK Parti tarafından muhalefete yönelik bilgilendirme yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol gruplarını ziyaret ederek, teklife ilişkin ‘sözlü bilgilendirme’ yaptı. Gül, sorular üzerine “Teklifi inşallah yarın (bugün)’ vereceğiz” dedi.

AK PARTİ GRUBU TOPLANIYOR

Öte yandan, teklifin TBMM Başkanlığına sunulmasından önce bugün sabah saatlerinde AK Parti Grubu ‘Basına kapalı’ olarak toplanacak. Toplantıda; Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala milletvekillerine teklifle ilgili bilgi verecek.

Tarihî süreçte ilk adım atıldı! İmzaya açılan “Çerçeve Yasa”nın adı değişti

İLK İMZA BAHÇELİ’DEN

MHP grubunda teklife ilk imzayı atan Genel Başkan Devlet Bahçeli oldu. MHP milletvekillerinin imzaları daha sonra AK Parti grup yönetimine temsil edildi.

İYİ PARTİ’DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Terörsüz Türkiye sürecine karşı olan İyi Parti’de ise dün olağanüstü grup toplantısı yapıldı. Toplantıda yasa teklifinin Meclis görüşmelerinde izlenecek strateji değerlendirildi.

DEM PARTİ DE TOPLANDI

Süreçle ilgili yasa konusunda DEM Parti’de de parti yönetimi olağanüstü toplandı. MYK’da çerçeve yasa teklifinin detayları masaya yatırıldı.

JET TAKVİM

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasa teklifinin Meclis görüşmelerinin hızlıca tamamlanması için de hazırlık yapılıyor. Buna göre, teklifin Cuma günü Meclis Adalet Komisyonunda görüşülmesi, hafta sonunda da Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanıyor. Diğer formül ise, bu tekliften önce şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarının kapsamının genişletilmesini içeren düzenlemenin yasalaştırılması, ardından çerçeve yasa teklifinin Genel Kurul’a indirilmesi. Bu formüle göre hareket edilirse, en geç önümüzdeki hafta başı çerçeve yasa teklifinin görüşmelerinin tamamlanması hedefleniyor.



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