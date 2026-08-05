Haftanın sanat ajandası | “Sentimental Value”
ENKA Açık Hava Sinemasında 10 Ağustos akşamı “Sentimental Value” (Manevi Değer) seyirciyle buluşacak.
İBB Kültür, Filistinli şair Mahmud Derviş’i anmak maksadıyla 8 Ağustos günü saat 19.00’da Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi Konağı’nda “Mahmud Derviş Anısına Filistin Şiir Akşamı” düzenliyor.
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