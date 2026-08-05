Torba kanunda neler var? Maaşlardan sosyal haklara birçok değişiklik geliyor

GENEL OLARAK TEKLİFTE YER ALAN DÜZENLEMLER

Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasamız devlete; harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gazileri koruma ve onlara yaraşır bir hayat seviyesi sağlama görevi verilmiştir. Bu anayasal yükümlülük doğrultusunda, şehitler, gaziler, vazife ve harp malulleri ile bunların hak sahiplerine tanınan mali, sosyal ve özlük haklarının güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Kanun teklifiyle, terörle mücadele sırasında yaralanmakla birlikte malul sayılmayan personele aylık bağlanmakta, derece tespiti yapılanların aylıkları artırılmaktadır.