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Gündem

Bakan Tekin'den Ruhban Okulu cevabı: Heybeliada Rum Erkek Lisesi dinî eğitim yapmıyor

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Bakan Tekin'den Ruhban Okulu cevabı: Heybeliada Rum Erkek Lisesi dinî eğitim yapmıyor

Yeniden açılacağı konuşulan Heybeliada Ruhban Okulu, Meclis gündemine taşındı. Bakan Tekin, soru önergesinde “Burası dinî okul değil” cevabını verdi.

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Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılıp açılmayacağına yönelik uzun yıllardır süren tartışmalar Meclis gündemine de taşındı.

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Heybeliada Ruhban Okulu’nun faaliyetleri 1971 yılında yükseköğretime ilişkin mevzuat değişiklikleri sonrasında durdurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde okulun yeniden açılması konusunda hükümet nezdinde bazı çalışmalar yapıldığı açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, mayıs ayındaki okulu ziyaret etmiş ve sonrasında ise kişisel olarak okulun açılmasını istediğini, bu konuda cumhurbaşkanına da bir rapor sunduklarını söylemişti.

Bakan Tekin'den Ruhban Okulu cevabı: Heybeliada Rum Erkek Lisesi dinî eğitim yapmıyor
Başlık ResmiBakan Tekin'den Ruhban Okulu cevabı: Heybeliada Rum Erkek Lisesi dinî eğitim yapmıyor

Milletvekillerinin okulun açılıp açılmayacağı konusundaki yazılı soru önergelerini cevaplarken, ruhban okulunun açılmasına yönelik net bir ifade kullanmadı.

Bakan Tekin'den Ruhban Okulu cevabı: Heybeliada Rum Erkek Lisesi dinî eğitim yapmıyor
Başlık ResmiBakan Tekin'den Ruhban Okulu cevabı: Heybeliada Rum Erkek Lisesi dinî eğitim yapmıyor

Tekin, Türkiye’de din eğitiminin devletin denetim ve gözetimi altında yapıldığını hatırlattı. Ayrıca Türkiye’deki azınlık okullarının da, başta Lozan Antlaşması olmak üzere uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülükler çerçevesinde hizmet verdiğini kaydetti. Tekin, “Heybeliada Rum Erkek Lisesi adıyla bu okul dini eğitim yapılan bir okul olmayıp, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında özel ortaöğretim kurumu statüsündedir ve öğrencisi bulunmamaktadır” dedi.

Tekin, Millî Eğitim Bakanlığı’nın her türlü işlemini başta insan hakları ile ilgili evrensel ilkeler olmak üzere, anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürüttüğünü de hatırlattı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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