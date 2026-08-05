Tarihî kitaplar dijital ortama taşınacak! Prof. Erünsal yazma eserlerini TÜYEK’e bağışladı

Kültür tarihçisi Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın yazma eser koleksiyonu, son yılların en büyük bağışlarından biri olarak Türkiye Yazma Eserler Kurumuna (TÜYEK) devredildi.

Prof. Dr. Erünsal’ın 329 eserden meydana gelen yazma eserleri, bugün Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine nakledilecek. Dijital ortama da taşınacak kitaplar, “İsmail Erünsal Yazma Eser Koleksiyonu” adıyla dünyanın en büyük yazma eser portallerinden biri olan “yek.gov.tr”de kullanıcıların erişimine açılacak.

Konuya dair açıklama paylaşan TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, “Muhtevası ve sayısıyla son yılların en zengin bağışlarından olan ‘İsmail Erünsal Yazma Eser Koleksiyonu’, detaylı bir katalog kitabıyla kayıtlara ayrıca geçecek. Süleymaniye Kütüphanemize yaptığı bu vakıf için Hoca’mıza medyunuşükranız” ifadelerini kullandı.

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