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Ekonomi

Sanayiye ihracat köprüsü! Lojistikte kurallar sil baştan yazılıyor

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Sanayiye ihracat köprüsü! Lojistikte kurallar sil baştan yazılıyor

Sanayi üretimini ihracat koridorlarına bağlayacak lojistik merkezleri için yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sektörü tek çatı altında toplayacak yasal düzenlemeyi hazırlarken Çatalca’dan Rize’ye 6 yeni merkez için de değerlendirme sürecini yürütüyor.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin üretim ve ticaret merkezlerini demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu ağlarıyla buluşturacak lojistik merkezleri için hazırlıklarını hızlandırdı. Bakanlık lojistik merkezlerinin hangi şartlarda kurulacağı, yatırımların nasıl hayata geçirileceği, kamu ve özel sektörün görevleri ile işletme ve yetkilendirme süreçlerini kapsamlı bir şekilde düzenleyen kanun çalışması yapmayı planlıyor. Kamu kurumları ile özel sektörün görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi ve lojistik merkezlerin ortak kurallar altında faaliyet göstermesi hedefleniyor.

Mevzuat çalışmalarının ilk aşamasında merkezlerin yer seçimi, kurulması, yetkilendirilmesi ve işletilmesine ilişkin usulleri belirleyen Lojistik Merkezler Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanırken konuyla ilgili paydaş görüşleri toplanması tamamlandı.

Sanayiye ihracat köprüsü! Lojistikte kurallar sil baştan yazılıyor
Başlık ResmiSanayiye ihracat köprüsü! Lojistikte kurallar sil baştan yazılıyor

6 YENİ MERKEZ YOLDA

Türkiye genelinde mevcut veya yapımı devam eden 14 lojistik merkez bulunurken Bakanlık yeni lojistik merkez kurulmasına yönelik talepleri de inceliyor. Buna göre yılın ilk yarısında Karabük, Rize İyidere, Çatalca, Tekirdağ Çerkezköy, Afyonkarahisar ve Ordu için değerlendirme raporları hazırlandı. Afyonkarahisar ve Ordu dışındaki başvurular için ilgili kurumların görüşleri alındı. Dosyalar, Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunda görüşülmek üzere sekretaryaya gönderildi. Talepler kuruluş öncesinde teknik ve idari değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Sanayiye ihracat köprüsü! Lojistikte kurallar sil baştan yazılıyor
Başlık ResmiSanayiye ihracat köprüsü! Lojistikte kurallar sil baştan yazılıyor

‘VERİMLİLİK’ KARNESİ GELİYOR

Bakanlığın planlamaları arasında mevcut lojistik merkezlerin ne ölçüde etkin ve verimli çalıştığının değerlendirilmesi de bulunuyor. Bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yıl sonuna kadar “Lojistik Merkezler Performans Verimliliği Danışmanlık İşi” ihalesi ile lojistik merkezlerin performans ve verimlilik bakımından değerlendirilmesine yönelik altyapının oluşturulması hedefleniyor.

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MERKEZLERE EN AZ İKİ ULAŞIM YOLU MECBURİ

Yapılan planlamaya göre en az iki taşıma türüne sahip özel alan olarak tanımlanan lojistik merkezlerinin kara yolu bağlantısının yanı sıra demir yolu, deniz yolu, hava yolu, iç suyolu veya boru hattı gibi diğer taşıma türlerinden en az birine 30 kilometre içerisinde bağlantı imkânı bulunması gerekecek. Lojistik merkezlerin genişleme alanı hariç en az 500 bin metrekare üzerine kurulması, merkez alanının yüzde 30’u büyüklüğünde genişleme alanı ayrılması ve en yakın lojistik merkezle arasında en az 50 kilometre kara yolu mesafesi bulunması öngörülüyor. Ulusal ve uluslararası ulaştırma koridorlarına yakın alanlar ile organize sanayi ve endüstri bölgelerinin çevresi yer seçiminde öncelikli olacak.

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