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Kültür - Sanat

“My Notes on Mars”... TRT ortak yapımı Venedik’te yarışacak

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“My Notes on Mars”... TRT ortak yapımı Venedik’te yarışacak

Macar yönetmen Lili Horvát imzalı TRT ortak yapımı “My Notes on Mars” (Mars Üzerine Notlarım) adlı film, 83. Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Eser, İtalya’da 2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan dünyanın en eski film festivalinin “Venice Days” kategorisinde yarışacak. 12 Punto 2025’te TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan film, parlak bir akademisyen olan Margot’nun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından yaşananları konu alıyor.

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