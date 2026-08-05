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Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı

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Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı

Tekirdağ Çorlu’da polis çevirmesinde durdurulan bir sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi. Ceza kesilen ve aracı çekilen sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken, muhabirin 'Nasılsınız?' sorusuna 'Bomba gibiyim' cevabını vermesi şaşırttı.

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Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde alkollü sürücülere yönelik trafik denetimi yaptı. Çevirmeye giren bir panelvan araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 1,00 promil üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

Para cezası kesilen sürücünün aracı geçici süreyle trafik men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Alkollü araç kullanan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, rahat tavırlarıyla da dikkat çekti.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı
Başlık ResmiEhliyetsiz ve alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı

"İKİ ŞİŞE ALAYIM DEDİM, HAYATIM KAYDI"

Alkollü sürücü, muhabirin 'Geçmiş olsun, nasılsınız?' sorusuna 'Bomba gibiyim çok şükür' diyerek karşılık verdi. Sürücü, 'Evim hemen şurada, iki şişe içecek alayım dedim, hayatım kaydı. Canımız sağ olsun' ifadelerini kullandı.

Cezası tatbik edilen sürücü, yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından ifadesi için karakola götürüldü.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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