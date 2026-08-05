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Otomobil 150 kilometre hızla çarptı! 100 metre savrulan ATV sürücüsünün feci sonu

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Otomobil 150 kilometre hızla çarptı! 100 metre savrulan ATV sürücüsünün feci sonu

Bursa’da marketten alışveriş yaptıktan sonra ATV’siyle yola çıkan Hasan Tozaykurt, iddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla seyreden otomobilin çarpması sonucu 100 metre savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tozaykurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Haşim İşçcan Caddesi'nde marketten alışveriş yaptıktan sonra ATV’siyle yola çıkan Hasan Tozaykurt’a iddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla seyreden Mehmet D. yönetimindeki otomobil çarptı.

Hasan Tozaykurt
Başlık ResmiHasan Tozaykurt

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre savrulan Tozaykurt ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 1 çocuk babası Hasan Tozaykurt, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet D.
Başlık ResmiMehmet D.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇSA DA YAKAYI ELE VERDİ

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet D.'nin koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli, olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobil 150 kilometre hızla çarptı! 100 metre savrulan ATV sürücüsünün feci sonu
Başlık ResmiOtomobil 150 kilometre hızla çarptı! 100 metre savrulan ATV sürücüsünün feci sonu

Kaza sırasında Mehmet D.'nin kullandığı otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunduğu belirlenen arkadaşının da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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