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Ekonomi

Emeklilerin fark ödemelerinde tarih belli oldu

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Emeklilerin fark ödemelerinde tarih belli oldu
Fotoğraf Başlığı Emeklilerin fark ödemelerinde tarih belli oldu

Yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin fark ödemelerinin 7 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş artışı resmen yürürlüğe girerken, gözler fark ödemelerine çevrilmişti.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesini sağlayan düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı maaşların yanı sıra oluşan ödeme farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusuydu.

Emeklilerin fark ödemelerinde tarih belli oldu
Başlık ResmiEmeklilerin fark ödemelerinde tarih belli oldu

FARK ÖDEMELERİNDE TARİH BELLİ OLDU

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 5,1 milyon emeklinin 3 bin 552 TL'lik zam farkının 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacağı bildirildi. SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."

Zammın bütçeye etkisinin 79 milyar TL olması bekleniyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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