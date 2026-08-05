Etimesgut'ta bir skandal daha ortaya çıktı! Başkan yardımcısından ekibe rüşvet talimatı: 5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin

CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde 40 kişinin tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla yapılan vurguna ait yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2024 yılında 8 milyon TL olan Ramazan çadırı maliyetinin sahte faturalarla 100 milyon TL'ye çıkarılarak rant sağlandığı belgelenirken, Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in personele "5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin" talimatı verdiği öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki ihale, imar ve ruhsat usulsüzlükleri ile haksız menfaat iddialarına yönelik yürütülen operasyonda karar verildi. Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Etimesgut Belediyesi'nde soruşturma derinleştirildikçe yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma dosyasıyla beraber asıl vurgunun halka hizmet adı altında yürütülen Aşevi ve Ramazan organizasyonları üzerinden yapıldığı tespit edildi. Kendi personellerinin "etkin pişmanlık" itirafları, Beşikçioğlu yönetimindeki belediyede kamu malının nasıl fütursuzca yağmalandığını ortaya çıkardı.

486 TL'Yİ 284 BİN TL'YE DÖNÜŞTÜRMÜŞLER!

Sabah'ta yer alan habere göre şirket kasasından henüz ihalesi dahi yapılmamış Aşevine ilişkin "Damga Vergisi" kılıfıyla tam 284 bin 750,60 TL nakit çıkışı yapıldığı, ancak dayanak gösterilen 34 sıra numaralı tahakkuk fişinin belediye kayıtlarındaki aslının sadece 486 TL'lik bir "Misafir Yemek Ücreti" olduğu belirlendi. Sadece 486 TL'lik bir yemek fişinin evrakta sahtecilikle 284 bin 750.60 TL'ye dönüştürüldüğü ve henüz ihalesi bile yapılmamış iş üzerinden paranın çekildiği tespit edildi. Bu nakit çıkışın 100 bin TL'sinin şirket müdürlüğü tarafından verilen banka talimatıyla kalan 184 bin 750.60 TL'sinin ise Hasan Büyükli isimli şahıs tarafından şirket kasasından nakit aldığı belirlendi.

Etimesgut'ta bir skandal daha ortaya çıktı! Başkan yardımcısından ekibe rüşvet talimatı: 5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin

BELEDİYE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK VURGUN

Dosyada yer alan itiraflara göre 2024 yılında yaklaşık 8-10 milyon TL olan Ramazan çadırı maliyeti, 2025 yılında akıllara durgunluk veren bir artışla yaklaşık 100 milyon TL'ye çıkarıldı. Personel Serkan Kozan'ın ifadesine göre faturalar CHP Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit gibi isimler üzerinden şişirilerek belediye iştiraki Etimkent A.Ş.'ye kesildi ve aradaki devasa fark yetkililer arasında paylaştırıldı. Müfettişlerin incelediği bu 10 katlık artış, belediye tarihindeki en büyük "çadır vurgunu" olarak kayıtlara geçti.

680 MİLYONLUK AŞEVİ SOYGUNU

İtirafçı personelin en çarpıcı beyanı ise toplamda 680 milyon TL'yi bulan Aşevi ihalesine dair oldu. Belgelerde bu vurgunun şifreleri şöyle deşifre edildi: Aslında bir "hizmet alımı" olan yemek işi, denetimden kaçırmak veya süreci hızlandırmak amacıyla usulsüz şekilde "mal alımı" olarak sisteme girildi. Kreşlere ve aşevine yemek alımı işi, daha ihale süreci bile tamamlanmadan yandaş firmalara (YESA İnşaat, Etimkent A.Ş. vb.) verildi. İhalesiz başlatılan işleri yasallaştırmak için aylar sonra geriye dönük sahte tahakkuk fişleri ve hakediş raporları düzenlendiği bizzat tutanaklara geçti.

ÇİFT ÖDEME YÖNTEMİYLE KAMU ZARARI

Günlük olarak dağıtılan yemek sayılarının gerçekte olduğundan çok daha fazla gösterildiği, sadece bir aylık incelemede bu yolla 8 milyon TL civarında haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı. Aşevi hakedişi adı altında düzenlenen sahte tahakkuk fişleri ile kasadan usulsüz şekilde 284 bin 750 lira nakit çıkışı yapıldı. Aynı ihale kalemleri için yapılan mükerrer (çift) ödemeler yoluyla belediye şirketinin 222 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞTU

Vurgunun büyüklüğü sadece ihale bedelleriyle sınırlı kalmadı. Belgelerde, belediye şirketinin (Etimkent A.Ş.) kasasından ihale dahi yapılmadan mutemet Serkan Kozan'ın şahsi hesabına 12 milyon TL para aktarıldığı, bu paranın yaklaşık 11.990.000 TL'sinin hiçbir yasal dayanak olmadan zimmete geçirildiği tespit edildi.

Etimesgut'ta bir skandal daha ortaya çıktı! Başkan yardımcısından ekibe rüşvet talimatı: 5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin

18 LİRALIK MASKEYE 148 LİRA

Yolsuzluğun en vicdansız boyutu ise evde bakım hizmeti bekleyen engelli ve yaşlılar için alınan malzemelerde yaşandı. Sayıştay ve bilirkişi raporlarına yansıyan rakamlar, kamu malının nasıl yağmalandığını gözler önüne serdi. Piyasa değeri 25 TL olan pudrasız eldivenin belediyeye 247,50 TL'ye fatura edildiği saptandı. 18 TL'lik maske paketlerinin de 148,50 TL'ye alınmış olarak gösterildiği tespit edildi. Bilirkişi tespitiyle; sadece bir kalem alımda piyasa rayicinin 10 ile 15 kat üzerinde fiyatlandırma yapılarak kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.

Faturası ödenen ve tam teslim alındı gösterilen 10 bin adet eldiven, 10 bin adet maske, 10 bin adet galoş ve dezenfektanın depoda hiç bulunmadığı saptandı. Teslim edilmediği halde teslim alınmış gibi evrak düzenlenerek tam 299 bin 40 TL değerindeki malzemenin buharlaştırılması, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin hakkına göz dikildiğini tescilledi.

Taylan Özgüven

SKANDAL TALİMAT: YİYEBİLDİĞİNİZ KADAR YİYİN!

Dosyanın en sarsıcı itiraflarından birini yapan belediye personeli Serkan Kozan, Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in yolsuzluk çarkının önemli isimlerinden Koray Yıldız'a verdiği skandal talimatı savcılıkta anlattı. İtirafa göre Özgüven, beraber çalıştığı ekibine adeta bir yağma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: "5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Bu sözler, belediye yönetiminin 5 yıllık görev süresini halka hizmet dönemi olarak değil, kamu malını talan etme fırsatı olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

İtirafçı Serkan Kozan, bu "yeme" talimatının neden ve nasıl verildiğinin perde arkasını da anlattı. Başlangıçta kendisine güvenilmediğini, ancak Koray Yıldız, Taylan Özgüven ve Ali Coşar gibi isimlerin rüşvet çarkından pay almaya başlamasıyla "ekibe" dahil edildiğini anlattı. Özellikle hijyen malzemesi alımı ihalesinde (Yosun Ambalaj dosyası) dönen dolapların ardından, yönetimin güvenini kazanan personelin kendi paylarını da almaya başladığı ve bu sürecin bizzat "Yiyebildiğiniz kadar yiyin" parolasıyla kutsandığı ortaya çıktı.

HALKIN PARASIYLA "LÜKS" HAYAT

Dosyadaki iddialar, bu "yeme" iştahının sadece sözde kalmadığını, rüşvetlerin havada uçuştuğunu gösteriyor. İhalelerin daha yapılmadan kime verileceğinin belirlendiği, rüşvet vermeyenlerin kapıdan içeri sokulmadığı belgelerle sabitlendi. Hijyen malzemesi ihalesinden Ali Coşar'ın kardeşinin avukatlık işleri bahanesiyle 250 bin TL aldığı, Taylan Özgüven'in ise elden 150 bin TL nakit para aldığı itiraflara yansıdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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