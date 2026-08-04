Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesindeki çelişki dikkat çekti. Beşikçioğlu, aylık gelirinin 2,5 milyon TL olduğunu söyledi ancak bankada böyle bir gelirin izi çıkmadı. "Behzat Ç."nin belediye imkanları ile çekildiğine dair suçlamaları kabul eden Beşikçioğlu, mali müşaviri ve oğlundan gelen 7 milyon TL'ye aşkın tutarı "medya faaliyetleri" olarak belirtti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu’nun emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Beşikçioğlu, aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan ederken, dosyaya yansıyan banka hareketlerinde bu miktarla uyumlu düzenli bir gelir akışı görülmediği ortaya çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun ifadesi, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alındı. Beşikçioğlu’na rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılan Beşikçioğlu, bu hükümlerden yararlanmak istemediğini belirterek suçlamalara ilişkin savunma yaptı.

Erdal Beşikçioğlu'nun gelir beyanı çelişkisi! Banka hareketleri ifadesini yalanladı

2,5 MİLYONLUK GELİR BEYANI BANKA HESAPLARINA YANSIMADI

İfade tutanağında Beşikçioğlu’nun ekonomik durumu 2 milyon 500 bin TL olarak kayda geçirildi. Beşikçioğlu, gelirlerini belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi’nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle açıkladı. Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinin tekilleştirilmiş analizinde, aylık 2,5 milyon liraya karşılık gelecek düzenli bir para giriş serisi görülmedi. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin TL, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin TL olarak belirlendi. Aylık 2,5 milyon liralık gelirin yıllık karşılığı 30 milyon liraya ulaşırken, incelenen hareketler bu tutarla uyumlu düzenli bir banka akışı ortaya koymadı. Beşikçioğlu'nun yüksek gelir beyanı ile hesaplardaki düzensiz ve farklı kişilerden gelen para hareketleri arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti.

Erdal Beşikçioğlu'nun gelir beyanı çelişkisi! Banka hareketleri ifadesini yalanladı

KABARIK SERVET LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Beşikçioğlu, ifadesinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıralarken, kabarık mal varlığını yıllar içerisindeki birikimleri ve miras yoluyla elde ettiğini savundu.

"DENETİM BENDE" DEDİ, İHALELERDEN HABERSİZ OLDUĞUNU SAVUNDU

İfadesinde belediye başkanı olarak Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul eden Beşikçioğlu, başkanın genel denetim ve gözetim görevi bulunduğunu dile getirdi. Belediyenin tartışmalı ihale, alım ve ödeme süreçleriyle ilgili soru üzerine Beşikçioğlu, "İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur" savunması yaptı. Beşikçioğlu, çok sayıdaki usulsüzlükten ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü.

Başkanlık makamına bağlı denetim birimlerinin varlığı, hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalıştığı beyanı ve gerektiğinde personel hakkında inceleme başlatabilmesi; Beşikçioğlu'nun "Hiçbir şeyden haberim yoktu" savunmasıyla çelişkili bulundu.

Erdal Beşikçioğlu'nun gelir beyanı çelişkisi! Banka hareketleri ifadesini yalanladı

"ADRESE TESLİM İHALE" SUÇLAMASINA "YETKİM YOK" DEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren bir belediye personeli, çöp toplama ve araç kiralama ihalesinde kendisinin "işin uzmanı" olarak görevlendirildiğini ancak yaklaşık maliyet ve tekliflerin başka kişilerce hazırlanarak yalnızca imza atmasının istendiğini anlattı. Personel, ihalenin Standart Katı Atık firmasının kazanacağı şekilde hazırlandığını, yaklaşık 50 firmanın katıldığı ihalenin itirazlar üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildiğini söyledi. Aynı kişi, görevlendirilmesinin Erdal Beşikçioğlu, Mutlu Kerimoğlu ve İhsan Bahri Bellek'in talebiyle yapıldığının kendisine söylendiğini beyan etti. Beşikçioğlu ise ihalelerin hazırlanması ve firmaların belirlenmesi konusunda hiçbir yetkisinin bulunmadığını savundu.

250 MİLYONLUK RÜŞVET ANLAŞMASINDA "SÖZLÜ ONAY"INI KABUL ETMEDİ

İfadedeki bir başka suçlamada, büyük bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için toplam 250 milyon TL’lik rüşvet anlaşması yapıldığına ilişkin tespitler oldu. Tanık anlatımına göre proje sahibi; konut alanlarındaki değişiklikler için 70 milyon TL, ticari alanlardaki değişiklikler için ise 180 milyon TL üzerinde anlaşıldığını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve İmar Müdürü Serpil Zengin ile prensip anlaşması yapıldığı, ardından Erdal Beşikçioğlu’nun da sözlü onayının alındığı kaydedildi. Beşikçioğlu, kendisi yokken belediyede kendisini temsil ettiğini beyan ettiği kişilerle yürütülen trafiğine ilişkin bu suçlamayı da kabul etmedi.

"İKİ OTOBÜS PARASI GETİRECEKSİN" BEYANI SORULDU

Bir müteahhit de ruhsat işlemleri sırasında belediyede kendisinden para istendiğini beyan etti. Müşteki, ruhsatının onaylanmasının ardından belediye önünde Beşikçioğlu ile karşılaştığını ve Beşikçioğlu’nun kendisine otobüsleri göstererek, "İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin" dediğini söyledi. Beşikçioğlu, bu beyanın tamamen asılsız ve soyut olduğunu savundu. Dosyada müştekinin, belediyedeki bazı görüşmelere ve zabıta müdahalesine ilişkin görüntüleri soruşturma makamlarına sunduğu belirtildi.

Erdal Beşikçioğlu'nun gelir beyanı çelişkisi! Banka hareketleri ifadesini yalanladı

"PARAYI OZAN'A VERDİN Mİ?" BEYANI SORULDU

Dosyadaki bir müşteki, belediyeye ait iki otoparkın kiralanması için Ozan Yiğit'e farklı tarihlerde dolar cinsinden para verdiğini ileri sürdü. Müşteki, belediyede bulunduğu sırada Beşikçioğlu’nun odaya girdiğini ve kendisine "Parayı Ozan'a verdin mi?" diye sorduğunu beyan etti. Müşteki, 8 bin dolar verdiğini söylemesi üzerine Beşikçioğlu’nun "1 milyon 500 bin TL vereceksin" dediğini söyledi. Aynı kişi, Ozan Yiğit'e farklı tarihlerde toplam yaklaşık 1 milyon 300 bin lira karşılığı döviz verdiğini ancak kiralama işleminin gerçekleştirilmediğini anlattı. Beşikçioğlu ise suçlamaları reddetti.

G.B. VE OĞLUNDAN GELEN 7 MİLYONU AŞKIN TUTARA "MEDYA FAALİYETLERİ" SAVUNMASI

Erdal Beşikçioğlu’nun mali müşaviri olduğunu söylediği G.B.'yi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği, MASAK kayıtlarının analizinde, hesabına 13 ayrı işlemde toplam 5 milyon 445 bin 50 TL gönderildiği belirlendi. G.B., Beşikçioğlu’nun hesabına en fazla para gönderen gerçek kişiler arasında üst sıralarda yer alırken, tek seferde gönderilen en yüksek tutarın 1 milyon 300 bin TL olduğu görüldü. Yine G.B.'nin oğlu B.B.'den 2026 yılında 3 transferde gelen 2 milyondan fazla tutar olduğu tespit edildi.

Beşikçioğlu’na milyonlarca liralık para trafiğinin kaynağı sorulduğunda ise "G.B. benim mali müşavirimdir" savunmasını yaptı. G.B'nin yaklaşık 10-12 yıldır kendisinin ve ailesinin muhasebe işlerini takip ettiğini söyleyen Beşikçioğlu, transferlerin "genel olarak" kendisinin ve ailesinin ticari, özellikle medya faaliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü. Ancak hangi ödemenin hangi ticari faaliyet, fatura, sözleşme, alacak veya borç ilişkisine dayandığına ilişkin somut ve işlem bazlı bir açıklama yapmadı.

Banka kayıtlarında 977 bin TL, 600 bin TL, 485 bin TL, 386 bin TL, 365 bin 50 TL, 320 bin TL, 218 bin TL ve 212 bin TL gibi dikkat çekici transferlerin bulunması; bazı işlemlerin açıklama bölümünde "kredi kartı ve kredi ödemesi" ifadelerinin yer alması, Beşikçioğlu’nun mali müşavirinin neden kendi şahsi hesabından bu denli yüksek tutarlı ve tekrarlayan ödemeler yaptığı sorusunu gündeme taşıdı.

Erdal Beşikçioğlu'nun gelir beyanı çelişkisi! Banka hareketleri ifadesini yalanladı

BAŞKAN YARDIMCISI KERİMOĞLU'NUN ŞİRKETİNDEN 975 BİN TL

MASAK verileri, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’na ait restoran şirketinden Beşikçioğlu’nun hesabına iki günde iki ayrı para transferi yapıldığını ortaya koydu.

Şirket hesabından 26 Aralık 2024’te 700 bin TL, 27 Aralık 2024’te ise 275 bin TL olmak üzere toplam 975 bin TL gönderildi. Beşikçioğlu, paranın gönderildiği sırada yurt dışında bulunduğunu, otelin nakit ödeme kabul etmemesi ve kredi kartı limitinin yetersiz kalması nedeniyle -aylık 2,5 milyon TL geliri olduğunu beyan etmesine rağmen- Kerimoğlu’dan borç istediğini anlattı. Beşikçioğlu, parayı kredi kartına yatırarak limit açtırdığını ve Türkiye’ye döndükten sonra borcu ödediğini savundu. Ancak ifade tutanağına yansıyan bölümde geri ödemenin tarihi ve dekontuna ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.

"DOSTANE İLİŞKİ İÇİNDE BORÇ ALIP VERDİK"

Mutlu Kerimoğlu’nu askerlik döneminden beri tanıdığını belirten Beşikçioğlu, seçim sürecinde birlikte hareket ettiklerini, aralarında "dostane ilişki" bulunduğunu ve birbirlerine borç verip aldıklarını beyan etti. Beşikçioğlu ayrıca bazı belediye yöneticilerini doğrudan Kerimoğlu’nun tavsiyesiyle tanıdığını söyledi. İhsan Bahri Bellek’in Kerimoğlu’nun önerisi üzerine başkan yardımcılığına getirildiğini; Serpil Zengin, Muzaffer Çakır, Levent Bozkurt ve Zülküf Sancar’ı da Kerimoğlu vasıtasıyla tanıdığını açıkladı.

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"BEHZAT Ç."NİN ÇEKİLDİĞİNE DAİR SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Dosyada, Beşikçioğlu’nun oyuncu olarak yer aldığı "Behzat Ç." dizisinin çekim ve tanıtım çalışmalarında belediyeye ait tesis, personel ve imkânların kullanılıp kullanılmadığının araştırılması da istendi. CİMER başvurusunda, dizinin özel gösterimi ve tanıtımı için Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezinin kullanıldığı, Beşikçioğlu’nun oyunculuk yaptığı ticari yapımda belediye kaynaklarının devreye sokulduğu belirtildi. Ayrıca Beşikçioğlu’nun mesaisini belediye yerine dizi setlerinde geçirip geçirmediğinin araştırılması talep edildi.

Beşikçioğlu ise yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut’un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu.

ADAYLIK İÇİN MECLİS ÜYESİNİN ADRESİNE TAŞINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığına aday olabilmek için ikametinin Etimesgut’ta bulunması gerektiğini, bu nedenle adresini Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit’in evine aldırdığını söyledi. Ozan Yiğit’i Mutlu Kerimoğlu vasıtasıyla tanıdığını belirten Beşikçioğlu, aralarında ticari ilişki olmadığını savundu. Ancak soruşturma kapsamında çeşitli para ve kiralama iddialarında adı geçen Yiğit’in adresinin adaylık şartını karşılamak amacıyla kullanılması dikkat çekti.

"BİLGİM YOKTU" SAVUNMASI

Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen rüşvet ve ihale suçlamalarının tamamını reddetti. Belediye içerisindeki birçok iş ve işlemin başkan yardımcılarıyla müdürlerin yetkisinde olduğunu, usulsüzlüklerden ancak denetim raporları sonrasında haberdar olduğunu savundu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanlığı görevinden uzaklatırılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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