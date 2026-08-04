Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemlerini tamamlayan yüz binlerce öğrenci ile velileri, şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saate odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı resmi takvime göre sonuçlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Peki, LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

2026 LGS tercihleri 13 Temmuz'da başlamış ve 27 Temmuz'da sona ermişti. Öğrenciler tercihlerini merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirdi. Yerel yerleştirme tercihini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liseler ile pansiyonlu okullar için de tercih yapabildi. Peki, LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB duyurusunda!

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu. 2025 yılında LGS yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta öğle saatlerinde erişime açılmış, Bakanlık duyurusu saat 12.00'de yayımlanmıştı. Bu nedenle bu yıl da sonuçların gün içerisinde, özellikle öğle saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB duyurusunda!

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB duyurusunda!

Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul bilgisi görüntülenebilecek. Aynı zamanda boş kalan kontenjanlar da erişime açılacak.

Yerleştirme sonucundan sonra okulunu değiştirmek isteyen veya herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise açıklanan takvim doğrultusunda nakil başvurularını gerçekleştirebilecek.

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB duyurusunda!

LGS NAKİL VE YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup tercih sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınarak 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB duyurusunda!

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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