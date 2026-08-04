2026 LGS yerleştirme sonuçları gündemde. Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara odaklandı. Tercih sonuçlarının ilan edilip edilmediği, sonuç sorgulama ekranı ve nakil takvimi adayların gündemindeki yerini koruyor.

LGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler 2026 yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından hangi liseye yerleştiklerini ve boş kontenjan bilgilerini resmi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

2026 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 LGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler yerleştikleri okul bilgilerini görüntüleyebilecek. Aynı gün boş kalan kontenjan listeleri de erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından yerleştirmeye esas birinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Aynı tarihte boş kontenjanlar da ilan edilecek ve öğrenciler yerleştirme bilgilerine erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarının ardından ilk nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Birinci nakil sonuçları 10 Ağustos, ikinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos, ikinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları 17-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul bilgisiyle birlikte boş kalan kontenjan listeleri de yer alacak.

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