Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması 5 dönümden 2 dönüme indirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde düzenlemeye gidildi.

Bundan sonra bağ evleri için 5 dönüm yerine 2 dönüm arazi üzerine yapılmış olma şartı aranacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, 24'üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir. Aynı Yönetmeliğin Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri başlıklı Ek-1’inin 6.1 numaralı maddesinde yer alan '5 hektar' ibaresi '2 hektar' şeklinde değiştirilmiştir."

Bungalovlar için alan sınırlaması değişti! Karar Resmi Gazete'de

4 Nisan 2026 tarihli yönetmeliğin, tarımsal amaçlı yapıları tanımlayan kriterlerle ilgili ekinde, bu tür yapılar için 5 dönüm arazi şartı getirilmişti. "Bağ evi" başlıklı bölümde bu tür yapıların, yüzölçümü 5 hektar olan özel ürün ve marjinal tarım arazinde yapılabileceği hükme bağlanırken, bu büyüklükteki araziye 30 metrekare taban alanı olan bir yapı inşa edilebileceği belirtiliyordu.

ESKİ YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAK

Yönetmelik değişikliğiyle, mevcut yapıların eski yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceği de kayıt altına alındı. Yönetmelik, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi.

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